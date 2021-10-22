За крок від дефолту: китайська компанія Evergrande виплатила майже 84 мільярди доларів

Згідно з Bloomberg, китайський забудовник мав виплатити майже 84 мільярди доларів ще 23 вересня, проте цього не сталося. Тоді Evergrande отримав 30-денний пільговий період для виконання своїх зобов'язань, перш ніж компанію оголосили б банкрутом.

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За крок від дефолту Evergrande

У вечір четверга, 21 жовтня, компанія Evergrande перевела 83,5 мільйона доларів для виплати відсотків за доларовими облігаціями на рахунки довіреній особі. Транш був зроблений за кілька днів до закінчення крайнього терміну для виплат. The Guardian повідомляє про те, що власники облігацій отримають свої кошти до суботи. Доларові облігації переважно належать іноземним інвесторам.

Новина про виплату Evergrande підняла вартість акцій компанії на 6%, інформує YahooFinance. Компанія також має виплатити відсотки за облігаціями на суму 45,2 мільйона доларів пізніше цього місяця. Крім того, забудовник має облігації приблизно на 7,4 мільярда доларів з терміном погашення у 2022 році.

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