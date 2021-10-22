За крок від дефолту: китайська компанія Evergrande виплатила майже 84 мільярди доларів
Джерело:Business Insider
Китайська компанія Evergrande з кінця вересня 2021 року знаходиться у центрі уваги всього світу. Річ у тому, що забудовник має борг у розмірі понад 300 мільярдів доларів, не виплата якого загрожує Evergrande дефолтом.
Згідно з Bloomberg, китайський забудовник мав виплатити майже 84 мільярди доларів ще 23 вересня, проте цього не сталося. Тоді Evergrande отримав 30-денний пільговий період для виконання своїх зобов'язань, перш ніж компанію оголосили б банкрутом.
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За крок від дефолту Evergrande
У вечір четверга, 21 жовтня, компанія Evergrande перевела 83,5 мільйона доларів для виплати відсотків за доларовими облігаціями на рахунки довіреній особі. Транш був зроблений за кілька днів до закінчення крайнього терміну для виплат. The Guardian повідомляє про те, що власники облігацій отримають свої кошти до суботи. Доларові облігації переважно належать іноземним інвесторам.
Новина про виплату Evergrande підняла вартість акцій компанії на 6%, інформує YahooFinance. Компанія також має виплатити відсотки за облігаціями на суму 45,2 мільйона доларів пізніше цього місяця. Крім того, забудовник має облігації приблизно на 7,4 мільярда доларів з терміном погашення у 2022 році.
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Більше новин про боргову кризу у компанії Evergrande:
- Світ сколихнула новина про ймовірний крах китайського забудовника Evergrande. На фоні цього, цінні папери компаній та фондові індекси пішли донизу. Невиконання зобов'язань компанією Evergrande може призвести до так званої кредитної кризи та сповільнити економічний розвиток Китаю, що однозначно вплине й на світову економіку.
- Проблеми китайської компанії у сфері нерухомості також стали причиною турбулентності на ринку цифрових валют. Зокрема, курс біткойна знову обвалився. Крім того, знову спрацювала формула: падає біткойн – падають інші цифрові монети.
- Офіційний Пекін наказав чиновникам підготуватися до потенційного краху компанії Evergrande, які назвали це "підготовкою до ймовірного шторму".
- Боргова криза Evergrandе не оминула й найбагатших людей світу. Вони втратили понад 26 мільярдів доларів. Рекордсменом став Ілон Маск. Крім засновника компаній Tesla та SpaceX ця ситуація негативно вплинула на капітали Джеффа Безоса, Воррена Баффета, Марка Цукерберга, Білла Гейтса та інших.
- На фоні масштабної кризи у Evergrande Group вражають дані щодо статків очільника компанії. Капітал бізнесмена оцінюють у 11,1 мільярда доларів, левова частина якого – це 8 мільярдів доларів, які він отримував у вигляді дивідендів від Evergrande. Бізнесмен не втратить статус мільярдера навіть, якщо забудовник зазнає краху.