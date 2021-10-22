В шаге от дефолта: китайская компания Evergrande выплатила почти 84 миллиарда долларов
Источник:Business Insider
Китайская компания Evergrande с конца сентября 2021 года находится в центре внимания всего мира. Дело в том, что застройщик имеет долг в размере более 300 миллиардов долларов, невыплата которого грозит Evergrande дефолтом.
Согласно Bloomberg, китайский застройщик должен был выплатить почти 84 миллиарда долларов еще 23 сентября, однако этого не произошло. Тогда Evergrande получил 30-дневный льготный период для выполнения своих обязательств, прежде чем компании объявили бы банкротом.
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В шаге от дефолта Evergrande
В вечер четверга, 21 октября, компания Evergrande перевела 83,5 миллиона долларов для выплаты процентов по долларовым облигациям на счет доверенного лица. Транш был сделан за несколько дней до истечения крайнего срока для выплат. The Guardian сообщает о том, что владельцы облигаций получат свои средства до субботы. Долларовые облигации преимущественно принадлежат иностранным инвесторам.
Новость о выплате Evergrande подняла стоимость акций компании на 6%, информирует YahooFinance. Компания также должна выплатить проценты по облигациям на сумму 45,2 миллиона долларов позже в этом месяце. Кроме того, застройщик имеет облигации примерно на 7,4 миллиарда долларов со сроком погашения в 2022 году.
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Другие новости о долговом кризисе в компании Evergrande:
- Мир всколыхнула новость о возможном крахе китайского застройщика Evergrande. На фоне этого, ценные бумаги компаний и фондовые индексы пошли вниз. Невыполнение обязательств компанией Evergrande может привести к так называемому кредитному кризису и замедлить экономическое развитие Китая, что однозначно повлияет и на мировую экономику.
- Проблемы китайской компании в сфере недвижимости также стали причиной турбулентности на рынке цифровых валют. В частности, курс биткоина снова обвалился. Кроме того, вновь сработала формула: падает биткоин – падают другие цифровые монеты.
- Официальный Пекин приказал чиновникам подготовиться к потенциальному краху компании Evergrande, которые назвали это "подготовкой к возможному шторму".
- Долговой кризис Evergrandе не обошла и самых богатых людей мира. Они потеряли более 26 миллиардов долларов. Рекордсменом стал Илон Маск. Кроме основателя компании Tesla и SpaceX эта ситуация негативно повлияла на капиталы Джеффа Безоса, Уоррена Баффета, Марка Цукерберга, Билла Гейтса и других.
- На фоне масштабного кризиса в Evergrande Group поражают данные об капитале главы компании. Капитал бизнесмена оценивается в 11,1 миллиарда долларов, где львиная доля – это 8 миллиардов долларов, которые он получал в виде дивидендов от Evergrande. Бизнесмен не потеряет статус миллиардера даже если застройщик терпит крах.