Значні втрати зафіксували під час торгових сесій у п'ятницю та понеділок. Станом на 14 березня 2023 року ситуація на фондовому ринку залишається стабільною.

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Мільярдні втрати на ринку через крах банку

Усе почалося через крах Silicon Valley Bank. Зокрема, виникли серйозні занепокоєння щодо подальшого майбутнього банківського сектору США. Одне з важливих питань, чи можуть інші банки зіткнутися з нестачею фінансування через втрати своїх облігацій. Водночас політики роблять усе, аби запевнити ринки у відсутності "ризику зараження".

Важливо! За попередні два торгових дні загальна вартість компаній, які входять до Індексу MSCI World Financials та Індексу MSCI EM Financials, зменшилася приблизно на 465 мільярдів доларів.

Найпотужніший удар у понеділок, 13 березня, отримали регіональні банки США. Річ у тому, що банківський індекс KBW втратив під час торгів 7,7%. Це стала найстрімкішим спадом з червня 2020 року.

Акції банку First Republic зафіксували падіння на рівні 73% за три торгові сесії. Відтак компанія стала лідером за втратами в рейтингу Індексі MSCI World Financials за цей період.

Що відбувається на ринку зараз

Водночас цей банк почав новий день зі зростанням на 22% на пре маркеті, як й інші американські кредитори. Показники європейських банків на фондовому ринку коливалися між збитками та прибутками, але загалом ситуація стабілізувалася після знецінення у понеділок. Винятком стала лише компанія Credit Suisse Group AG, втративши додаткові 4,4%. Водночас зросли втрати на ринках Азії. У результаті індекс регіональних фінансових акцій MSCI впав на 3%.