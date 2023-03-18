Загалом, на сьогодні відомо про крах відразу трьох банків у США. Йдеться про Silvergate Capital Corp, Signature та Silicon Valley Bank. Серйозні проблеми, масштаб яких лише зріс після подій у Штатах, виникли у другого за величиною банку Швейцарії – Credit Suisse.

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Крім того, усі спостерігають за тим, що відбувається з First Republic Bank, оскільки ситуація виглядає досить складною. Хоча фінансова установа зуміла отримати 30 мільярдів доларів для підтримки своєї діяльності, за даними Reuters.

Чому всі дивляться на Silicon Valley Bank

Проте увагу професійної спільноти найбільше прикута саме до Silicon Valley Bank. Для цього є декілька причин:

По-перше, це найбільший колапс американського банку після 2008 року, повідомляє Світовий економічний форум. Нагадаємо, що тоді у світі була масштабна фінансова криза;

Світовий економічний форум. Нагадаємо, що тоді у світі була масштабна фінансова криза; Silicon Valley Bank, який працював 40 років , відомий активною співпрацею із технологічним сектором та стартапами у Кремнієвій долині;

, відомий активною співпрацею із технологічним сектором та стартапами у Кремнієвій долині; Входив до першої двадцятки найбільших банків США (16 місце), попри те, що ніколи не намагався вийти на роздрібний ринок та привернути увагу звичайних громадян.

У 2022 році активи Silicon Valley Bank оцінювали у 209 мільярдів доларів. Для порівняння у 2018 році цей показник становив 49 мільярдів доларів, пише The New York Times. Потужним поштовхом для розвитку та успіхів банку стала пандемія коронавірусу, яка також допомогла компаніям з технологічного сектору зафіксувати рекордне зростання.

Згідно з даними Business Insider, кількість депозитів у Silicon Valley Bank стрімко зростала завдяки тому, що він був головним бенефіціаром буму у Кремнієвій долині. Річ у тому, що венчурні капіталісти значні кошти інвестували у різноманітні стартапи, які співпрацювали з SVB. Відтак з кінця 2019 року до першого кварталу 2022 року депозитний залишок зріс більше ніж втричі – до 198 мільярдів доларів.

До теми! За перші два дні після краху банків у США ринок втратив приблизно 500 мільярдів доларів.



Причини та наслідки банкопаду у США / Фото Getty Images

Бізнес-модель, яка привела до краху

Зазвичай банки використовують ці кошти задля того, щоб видавати позики своїм клієнтам. Проте у Silicon Valley Bank вирішили обрати інший варіант, вклавши кошти у цінні папери. Більшість з них складали довгострокові урядові та іпотечні облігації.

Бізнес-модель американського банку була простою та зрозумілою. Алгоритм виглядав так:

Стартапи відкривали у банку рахунки;

Залишки з отриманих коштів SVB вкладав в розвиток інших стартапів;

Водночас приблизно половину грошей інвестували у згадані вище облігації. Цей тип активів називають менш ризиковим. Це означало постійний та гарантований дохід для банку та певність клієнтів у безпеці їхніх вкладів.

Проте технологічний бум завершився і реальність виявилася іншою, ніж уявляли у Кремнієві долині. У світі після пандемії навіть найбільші компанії фіксували значні втрати, а також почали масово звільняти працівників. Серед них Meta, Alphabet та інші.

Це стало неабияким викликом для стартапів, оскільки їм було надто дорого залучати кошти на фондовій біржі шляхом випуску акцій. Результат – брак ліквідності. Саме тому вони вирішили компенсувати це завдяки коштам з рахунків у SVB. Це і стало початком кінця.

Що все змінило

З 2022 року Федеральна резервна система США намагається активно боротися з високою інфляцією в країні. Минулого червня цей показник досяг максимального рівня за понад 40 років – 9,1%.

Щоб змінити ситуацію та послабити інфляційний тиск американський центральний банк почав агресивно підіймати базову ставку. Це змінило настрої інвесторів на ринку. Зокрема, вони втратили так званий "апетит до ризику" та почали переказувати свої кошти в активи-сховища. Відтак акції технологічних компаній для них стали менш привабливими.

Натомість відомо, що SVB придбав суттєві обсяги облігацій для свого портфеля до того, як ФРС почала агресивну монетарну політику. Для банку це мало негативні наслідки, адже довгострокові облігації американського уряду почали стрімко втрачати позиції на ринку, пише BBC.

У результаті фінансові проблеми спровокували зниження рейтингу банку, а паралельно клієнти почали стрімко забирати свої депозитні вклади. Банк навіть не зумів перекрити збитки від продажу активів. Йдеться про суму у розмірі 2,25 мільярда доларів. Причини та наслідки банкопаду у США / Фото Getty Images

Причина краху

Американський Silicon Valley Bank загалом не зумів витримати баланс ліквідності. По суті фінансові установи оперують коштами від короткотривалих депозитів та довготривалими позиками клієнтам. Для прикладу, можна згадати про іпотеку на 30 років.

Вкрай важливу роль у цьому процесі відіграє здатність банку управляти ліквідністю, оскільки вони мають завжди пам'ятати про свої короткострокові зобов'язання, якщо багато вкладників почнуть одночасно вимагати повернення власних коштів, пише Business Insider.

Відтак Silicon Valley Bank, який робив ставку на технології та розвиток, не витримав старомодного набігу на банк. Адже саме рішення фінустанови інвестувати критично важливі обсяги грошей в цінні папери, що утримують до погашення, у період рекордно низьких ставок зробило один із найбільших банків першої економіки світу феноменально вразливим.

Позиція американської влади

Очільниця Міністерства фінансів США Джанет Єллен заявила, що банківська система першої економіки світу залишається надійною попри неочікуваний банкопад. Вона також підкреслила, що американці можуть бути впевнені у тому, що вони зможуть отримати свої вклади за потреби, Financial Times.

Крім того, американська чиновниця наголосила, що підтримує дії адміністрації Джозефа Байдена щодо гарантування коштів вкладників та банківської системи, а також запобігання масштабування цієї проблеми.

Чинний президент США також виокремив важливість звіту про те, що стало причиною колапсу банку та покарання всіх, хто за це відповідальний. Зокрема, він закликав посилити регулювання банківського сектору, оскільки необхідно мінімізувати ризики повторення цієї ситуації, згідно з NBCnews.

Що це означає для світу

Банкопад – це тривожний сигнал не лише для США, але й для всього світу. Тим паче глобальна фінансова система й так має низку серйозних викликів. Серед них:

Висока інфляція та підняття ставок центробанками;

Наслідки пандемії коронавірусу;

Війна Росії проти України;

Енергетичні виклики;

Зміна логістичних ланцюжків тощо.

Тим паче майже увесь минулий рік різні експерти, економісти та найзаможніші люди світу обговорювали можливість настання світової рецесії. Згідно з фахівцями Міжнародного валютного фонду, наразі крах банку Silicon Valley Bank не призвів до глобального шоку. Для прикладу, валюти країн, які розвиваються, зафіксували мінімальні втрати через це. Проте фонд пильно стежить за розвитком подій та потенційними фінансовими ризиками, повідомляє Bloomberg.

Експерти про перспективи та ризики для України

Очевидно, що для України, яка героїчно бореться за свою незалежність та суверенітет, ця тема також має важливе значення. По-перше, українська держава суттєво залежить від підтримки міжнародних партнерів. Це стосується й фінансів. По друге, це може вплинути на українські облігації.

За словами аналітика Віталія Шапрана, наслідки краху SVB відчують ринки, які розвивають та функціонують завдяки спекулятивному сегменту. Річ у тому, що українські цінні папери завжди мали спекулятивні риси.

Це стосується як урядових облігацій, так і облігацій державних компаній. Для прикладу, частка нерезидентів зацікавлених в урядових облігаціях внутрішньої державної позики може скоротитися, пише BBC.

Цікаво! Фахівчиня з CASE Україна додала, що українська банківська система є стійкою та прибутковою, проте не надто велика. Особливо, якщо порівнювати з США. Зокрема, найбільший банк України – "ПриватБанк" – всього трохи більший за 101-й американський банк.

Водночас інвестор Сергій Фурса вважає, що наслідки колапсу американського банку навряд чи відчують в Україні. Все через те, що фінансова система України й так знаходиться у складній ситуації через повномасштабну агресію Росії. Крім того, фінансовий аналітик додав, що у світовому масштабі проблема не є вкрай відчутно