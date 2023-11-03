В інфляційному звіті за жовтень 2023 року НБУ додав прогнози щодо подальшої динаміки на ринку нафти та газу. Зокрема, експерти вказали, що у 2023 році ціни на енергоносії у поточному році суттєво знизилися, якщо порівнювати з торішніми показниками.

Актуально Основа фінансової грамотності: як проаналізувати особистий бюджет і чому це важливо для кожного

Прогнози від НБУ на 2024 – 2025 роки

Нафта

Очікують, що на ринку нафти будуть фіксувати рух у сторону подорожчання, проте ситуація залишатиметься стабільною. Серед головних причин:

політика обмеження зі сторони ОПЕК, яка буде діяти до кінця 2024 року, що довше, ніж очікували раніше;

рішення Саудівської Аравії щодо обсягів видобування нафти;

обмежені обсяги експорту з Росії;

більш стійкий попит з країни з першою економікою у світі – США.

Зокрема, прогнозують, що у 2024 році вартість нафти Brent зросте на 2,0% до 86,1 долара за барель, у 2025 році ціна впаде на 13,2% до 74,7 долара за барель. Станом на 3 листопада вартість цього бренду нафти коливається на рівні 85,55 долара за барель, за даними Bloomberg.

До теми! Нагадаємо, що до кінця 2023 року Саудівська Аравія та Росія видобувають на 1,3 мільйона барелів нафти менше на щоденній основі.

З іншого боку, нарощення виробництва у США та у низці країн Латинської Америки та Африки сприятиме послабленню тиску на ціни. Ще один важливий фактор впливу – реалізація неконтрольованої нафти з п'яти країн. Йдеться про Іран, Ірак, Лівію, Нігерію та Венесуелу.

Газ

У Нацбанку вважають, що ціни на природний газ у Європі будуть поступово знижуватися після сезонного зростання під час опалювального сезону. Вартість буде падати завдяки нарощенню виробництва скрапленого газу у США та країнах Африки.

Також варто враховувати подальшу орієнтацію постачань дешевшого російського газу до Китаю та Індії, що зменшуватиме попит на нього з боку цих країн на інших ринках. Крім того, це сприятиме формуванню більш збалансованого накопичення резервів завдяки скрапленому газу.

Згідно з прогнозом НБУ, вартість газу на хабі ТТF у Нідерландах у 2024 році зросте на 2,9% до 532,3 долара за тисячу кубометрів, а у 2025 році цей показник знизиться на 18,9% до 431,8 долара за тисячу кубометрів.