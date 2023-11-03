В інфляційному звіті за жовтень 2023 року НБУ додав прогнози щодо подальшої динаміки на ринку нафти та газу. Зокрема, експерти вказали, що у 2023 році ціни на енергоносії у поточному році суттєво знизилися, якщо порівнювати з торішніми показниками.
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Прогнози від НБУ на 2024 – 2025 роки
Нафта
Очікують, що на ринку нафти будуть фіксувати рух у сторону подорожчання, проте ситуація залишатиметься стабільною. Серед головних причин:
- політика обмеження зі сторони ОПЕК, яка буде діяти до кінця 2024 року, що довше, ніж очікували раніше;
- рішення Саудівської Аравії щодо обсягів видобування нафти;
- обмежені обсяги експорту з Росії;
- більш стійкий попит з країни з першою економікою у світі – США.
Зокрема, прогнозують, що у 2024 році вартість нафти Brent зросте на 2,0% до 86,1 долара за барель, у 2025 році ціна впаде на 13,2% до 74,7 долара за барель. Станом на 3 листопада вартість цього бренду нафти коливається на рівні 85,55 долара за барель, за даними Bloomberg.
З іншого боку, нарощення виробництва у США та у низці країн Латинської Америки та Африки сприятиме послабленню тиску на ціни. Ще один важливий фактор впливу – реалізація неконтрольованої нафти з п'яти країн. Йдеться про Іран, Ірак, Лівію, Нігерію та Венесуелу.
Газ
У Нацбанку вважають, що ціни на природний газ у Європі будуть поступово знижуватися після сезонного зростання під час опалювального сезону. Вартість буде падати завдяки нарощенню виробництва скрапленого газу у США та країнах Африки.
Також варто враховувати подальшу орієнтацію постачань дешевшого російського газу до Китаю та Індії, що зменшуватиме попит на нього з боку цих країн на інших ринках. Крім того, це сприятиме формуванню більш збалансованого накопичення резервів завдяки скрапленому газу.
Згідно з прогнозом НБУ, вартість газу на хабі ТТF у Нідерландах у 2024 році зросте на 2,9% до 532,3 долара за тисячу кубометрів, а у 2025 році цей показник знизиться на 18,9% до 431,8 долара за тисячу кубометрів.