Швейцарський центральний банк UBS Group AG придбати свого конкурента та другий за величиною банк у країні. Йдеться про Credit Suisse, у якого виявили серйозні проблеми після краху кількох банків у США.
Варте уваги Нестандартні рішення банків: які валюти слабшають проти долара
Реакція Швейцарії на банківську кризу
Відтак найбільший банк Швейцарії викупить свого конкурента з 167-річною історією за 3,2 мільярда доларів. Крім того, UBS візьме на себе збитки в розмірі до 5,4 мільярда доларів за угодою, яка підкріплена масштабними гарантіями від уряду Швейцарії. Остаточно угоду планують завершити до кінця 2023 року.
Це історичний день у Швейцарії, і, чесно кажучи, ми сподівалися, що він не настане. Я хотів би прояснити, що хоча ми не ініціювали обговорення, ми вважаємо, що ця угода є фінансово привабливою для акціонерів UBS,
– заявив очільник UBS Колм Келлехер під час телефонної конференції.
Головний виконавчий директор UBS Ральф Гамерс наголосив, що є чимало деталей, які потрібно опрацювати. Невдовзі після повідомлення про придбання Credit Suisse, виступили з заявами ще кілька центральних банків. Зокрема, йдеться про Федеральний резерв, Європейський центральний банк.
Загалом наразі йдеться про найбільшу реакцію на глобальному рівні з часів розпалу пандемії коронавірусу. Федеральний резерв також повідомив про об'єднання зусиль з центральними банками кількох країн. Йдеться про:
- Канаду;
- Велику Британію;
- Японію;
- Швейцарію;
- Євросоюз.
Головна ціль – підвищення ліквідності ринку. Зокрема, відомо, що Європейський центральний банк пообіцяв підтримати банки Єврозони з позиками у разі виникнення такої потреби. Крім того, регулятор додав, що порятунок Credit Suisse був "інструментальним" з метою відновлення спокою у секторі.
Глави центробанків США та Великої Британії, а також очільниця американського Мінфіну привітали рішення швейцарського регулятора. Деякі інвестори привітали це рішення, але наразі зайняли досить обережну позицію щодо подальшого розвитку ситуації.