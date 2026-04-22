Шаги замість копійок: коли Нацбанк візьметься за дизайн нових монет

У Нацбанку України очікують, що парламент найближчим часом ухвалить законопроєкт №14093, який передбачає перейменування копійки на шаг. Після цього одразу розпочнуть роботу над дизайном нових розмінних монет.

Про це під час панельної дискусії "Грошовий обіг. Власна валюта" розповів голова регулятора Андрій Пишний. За його словами, в українському політикумі є консенсус щодо відмови від колоніальної спадщини в різних сферах, тож тепер головне – якнайшвидше доопрацювати документ, передає Укрінформ.

Пишний пригадав, як під час розгляду законопроєкту в першому читанні у грудні 2025 року ініціативу підтримали 264 нардепи, а проти був лише один голос.

Згодом вдалося переконати й профільний комітет Верховної Ради, який рекомендував документ до розгляду в другому читанні.

Ми в очікуванні: ось-ось він потрапить до сесійної зали. Переконаний, у другому читанні законопроєкт так само підтримає переважна більшість народних обранців,

– заявив голова Нацбанку.

І хоч жодних конкретних термінів він не назвав, але дав зрозуміти – наступний випуск розмінних монет в Україні вже стосуватиметься "шагів", а не "копійок".

Йдеться про повернення історичної назви, яку використовували в грошовому обігу під час Української революції 1917 – 1921 років, закріпивши на законодавчому рівні. Під час карбування шагів планують зберегти історичну тяглість, поєднавши її з сучасними технологіями.

Важливо! Певний час старі й нові розмінні монети будуть в обігу паралельно, а копійки вилучатимуть поступово.

Раніше Пишний розповідав, що шаги та копійки матимуть однакові технічні характеристики, як-от діаметр і вагу.

