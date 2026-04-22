Что известно о введении шагов?

Об этом во время панельной дискуссии "Денежное обращение. Собственная валюта" рассказал глава регулятора Андрей Пышный. По его словам, в украинском политикуме есть консенсус относительно отказа от колониального наследия в различных сферах, и теперь главное – как можно быстрее доработать документ, передает Укринформ.

Пышный вспомнил, как при рассмотрении законопроекта в первом чтении в декабре 2025 года инициативу поддержали 264 нардепа, а против был только один голос.

Позже удалось убедить и профильный комитет Верховной Рады, который рекомендовал документ к рассмотрению во втором чтении.

Мы в ожидании: вот-вот он попадет в сессионный зал. Убежден, во втором чтении законопроект так же поддержит подавляющее большинство народных избранников,

– заявил глава Нацбанка.

И хотя никаких конкретных сроков он не назвал, но дал понять – следующий выпуск разменных монет в Украине уже будет касаться "шагов", а не "копеек".

Речь идет о возвращении исторического названия, которое использовали в денежном обращении во время Украинской революции 1917 – 1921 годов, закрепив на законодательном уровне. Во время чеканки шагов планируют сохранить историческую преемственность, соединив ее с современными технологиями.

Важно! Некоторое время старые и новые разменные монеты будут в обращении параллельно, а копейки будут изымать постепенно.

Ранее Пышный рассказывал, что шаги и копейки будут иметь одинаковые технические характеристики, например диаметр и вес.

