Як виводять 10 копійок з обігу?

Виведення 10 копійок з обігу сприятиме зменшенню витрат учасників готівкового обігу, повідомляє НБУ.

Загалом в готівковому обігу України перебуває наразі майже 5,5 мільярдів штук розмінних монет. З них більшість мають номінал саме 10 копійок – 4,1 мільярда одиниць. А от ще 1,4 мільярда – це 50 копійок.

Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,

– вказує НБУ.

Здавати 10 копійок у банк непотрібно. Їх вилучатимуть на етапі, коли гроші потраплятимуть в банк. Наприклад, в результаті інкасації. Для українців процес вилучення відбуватиметься майже непомітно.

Зауважимо, аби здійснювались розрахунки без 10 копійок, є чітко встановлені правила, визначені регулятором, повідомляє Нацбанк.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься, як це відбувається і під час заокруглення до сум, кратних 10 копійкам, що наразі діють в Україні з 2018 року,

– наголошує регулятор.



Як правильно заокруглювати суму без копійок / Інфографіка НБУ

