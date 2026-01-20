Що відомо про заміну копійок на шаги?

Наразі в обігу в Україні перебуває приблизно 1,5 мільярда штук монет номіналом 50, повідомляє НБУ.

Читайте також Ще одна країна вирішила відмовитися від російської нафти: як на це вплинув Трамп

У інтерв'ю виданню "Укрінформ" голова НБУ Андрій Пишний розповів, що, аби підтримувати відповідну якість грошей, необхідно здійснювати докарбування приблизно 20 – 30 мільйонів монет щорічно. Частину з них просто замінять на шаги.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Ми бачимо й чуємо від роздрібного бізнесу потребу в монеті номіналом 50, на жаль, ще копійок. Дуже сподіваюся, що найближчим часом це вже буде 50 шагів. Вона зберігатиметься в обігу ще декілька років.

Як зауважив Пишний, наразі виведення монети номіналом 50 не планується. Тобто, вона надалі буде в обігу.

При цьому шаги та копійки матимуть однакові технічні характеристики. Зокрема, такі самі діаметр, вагу. Водночас, як вказав Пишний, імовірно 50 шагів з часом набудуть символічної колекційної цінності.

Мені здалося, що в якийсь момент парламент був дуже, дуже об'єднаний у своєму прагненні розірвати зв'язок, який нам нав’язала Москва. Тож є велика надія, що фінальний розгляд буде успішним, і вже цього року українці триматимуть у руках шаг,

– раніше написав Андрій Пишний.

Що важливо знати про копійки в Україні зараз?