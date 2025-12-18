Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Яке рішення щодо законопроєкту?

Як повідомив нардеп Железняк, Верховна Рада України 18 грудня ухвалила у першому читанні законопроєкт №14093 про перейменування "копійки" на "шаг". За основу проголосували 264 депутати.

Нардеп також навів дані НБУ, згідно з якими в обігу наразі майже 14 мільярдів монет. Зазначається, що у майбутньому планують випускати монети номіналом "50 шагів". Ще протягом 3 – 4 років можуть випустити приблизно кілька десятків мільйонів штук. Решта – будуть більші за 1 гривню.

Для ухвалення законопроєкту в цілому Рада розпочала дискусію про проведення ще одного пленарного засідання, додав Железняк. Воно може бути заплановане на 27 грудня 2025 року.

Ця пропозиція набрала 241 голос.

Що передувало?