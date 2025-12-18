Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Яке рішення щодо законопроєкту?
Як повідомив нардеп Железняк, Верховна Рада України 18 грудня ухвалила у першому читанні законопроєкт №14093 про перейменування "копійки" на "шаг". За основу проголосували 264 депутати.
Нардеп також навів дані НБУ, згідно з якими в обігу наразі майже 14 мільярдів монет. Зазначається, що у майбутньому планують випускати монети номіналом "50 шагів". Ще протягом 3 – 4 років можуть випустити приблизно кілька десятків мільйонів штук. Решта – будуть більші за 1 гривню.
Для ухвалення законопроєкту в цілому Рада розпочала дискусію про проведення ще одного пленарного засідання, додав Железняк. Воно може бути заплановане на 27 грудня 2025 року.
Ця пропозиція набрала 241 голос.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що Національний банк України запропонував скасувати "копійки" та змінити назву дрібної монети. Там зазначили, що вона краще відображатиме українську національну ідентичність.
Історично "копійка" походить від російської монети Московського царства. Водночас українські гроші мали власні традиційні назви, зокрема "шаг" та "гривня".
Для перейменування розмінних монет в Україні НБУ пропонує внести відповідні законодавчі зміни.
Також можуть встановити співвідношення 1:1 між "копійкою" та "шагом". Над дизайном і порядком введення працюватиме НБУ.