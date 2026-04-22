Що відомо про запровадження шагів?

Про це під час панельної дискусії "Грошовий обіг. Власна валюта" розповів голова регулятора Андрій Пишний. За його словами, в українському політикумі є консенсус щодо відмови від колоніальної спадщини в різних сферах, тож тепер головне – якнайшвидше доопрацювати документ, передає Укрінформ.

Пишний пригадав, як під час розгляду законопроєкту в першому читанні у грудні 2025 року ініціативу підтримали 264 нардепи, а проти був лише один голос.

Згодом вдалося переконати й профільний комітет Верховної Ради, який рекомендував документ до розгляду в другому читанні.

Ми в очікуванні: ось-ось він потрапить до сесійної зали. Переконаний, у другому читанні законопроєкт так само підтримає переважна більшість народних обранців,

– заявив голова Нацбанку.

І хоч жодних конкретних термінів він не назвав, але дав зрозуміти – наступний випуск розмінних монет в Україні вже стосуватиметься "шагів", а не "копійок".

Йдеться про повернення історичної назви, яку використовували в грошовому обігу під час Української революції 1917 – 1921 років, закріпивши на законодавчому рівні. Під час карбування шагів планують зберегти історичну тяглість, поєднавши її з сучасними технологіями.

Важливо! Певний час старі й нові розмінні монети будуть в обігу паралельно, а копійки вилучатимуть поступово.

Раніше Пишний розповідав, що шаги та копійки матимуть однакові технічні характеристики, як-от діаметр і вагу.

