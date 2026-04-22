Що відомо про запровадження шагів?
Про це під час панельної дискусії "Грошовий обіг. Власна валюта" розповів голова регулятора Андрій Пишний. За його словами, в українському політикумі є консенсус щодо відмови від колоніальної спадщини в різних сферах, тож тепер головне – якнайшвидше доопрацювати документ, передає Укрінформ.
Пишний пригадав, як під час розгляду законопроєкту в першому читанні у грудні 2025 року ініціативу підтримали 264 нардепи, а проти був лише один голос.
Згодом вдалося переконати й профільний комітет Верховної Ради, який рекомендував документ до розгляду в другому читанні.
Ми в очікуванні: ось-ось він потрапить до сесійної зали. Переконаний, у другому читанні законопроєкт так само підтримає переважна більшість народних обранців,
– заявив голова Нацбанку.
І хоч жодних конкретних термінів він не назвав, але дав зрозуміти – наступний випуск розмінних монет в Україні вже стосуватиметься "шагів", а не "копійок".
Йдеться про повернення історичної назви, яку використовували в грошовому обігу під час Української революції 1917 – 1921 років, закріпивши на законодавчому рівні. Під час карбування шагів планують зберегти історичну тяглість, поєднавши її з сучасними технологіями.
Важливо! Певний час старі й нові розмінні монети будуть в обігу паралельно, а копійки вилучатимуть поступово.
Раніше Пишний розповідав, що шаги та копійки матимуть однакові технічні характеристики, як-от діаметр і вагу.
Що ще варто знати про монети?
Нагадаємо, з 1 жовтня 2025 року Нацбанк виводить з обігу монети номіналом 10 копійок через непотрібність у розрахунках, процес буде непомітним для громадян.
У червні 2026 року в Україні з'явиться нова пам'ятна монета. Срібні 10 гривень присвячені 30-річчю Конституції України.