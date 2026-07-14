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Новини Інвестицій
Технологічний обвал вдарив по хедж-фондах: JPMorgan розкрив масштаби втрат
Акції AMD обвалилися після звіту: чому інвестори залишилися незадоволені
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Українці масово скуповують військові облігації: встановлено історичний рекорд
Не лише Microsoft: куди Білл Гейтс вкладає мільярди доларів
3 серпня
Інвестори знову купують акції: чому Волл-стріт почав тиждень на позитиві
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2 серпня
Скільки зараз заробили ті, хто купив Bitcoin 10 років тому
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5 серп
16:28
Технологічний обвал вдарив по хедж-фондах: JPMorgan розкрив масштаби втрат
Світові хедж-фонди втратили майже 3% прибутку за липень через різкий розпродаж технологічних акцій. Попри це, від початку року їхня середня дохідність залишається на рівні близько 8%, свідчать дані JPMorgan.
5 серп
15:23
Акції AMD обвалилися після звіту: чому інвестори залишилися незадоволені
5 серп
10:29
Акції SpaceX опинилися під загрозою: на ринок можуть вийти 912 мільйонів цінних паперів
Нерухомість без ремонту та пошуку орендарів: як працює модель REIT в Україні
Bitcoin не переконав Баффета: що легендарний інвестор думає про криптовалюту
Samsung може провести історичний викуп акцій: чому акціонери наполягають на цьому
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