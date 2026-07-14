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5 серп
16:28

Технологічний обвал вдарив по хедж-фондах: JPMorgan розкрив масштаби втрат

Світові хедж-фонди втратили майже 3% прибутку за липень через різкий розпродаж технологічних акцій. Попри це, від початку року їхня середня дохідність залишається на рівні близько 8%, свідчать дані JPMorgan.
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