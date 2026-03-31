Що відомо про новинку?

Монета матиме назву "30 років Конституції України", повідомляється у плані НБУ.

Номінал цієї монети буде – 10 гривень. Її тираж – 10 000 штук.

Також відомо, що:

цю монету виготовлять зі срібла 925 проби;

вага – 31,1 грама;

діаметр – 38,6 міліметра.

Важливо! Срібло 925 проби це означає, що в сплаві 92,5% – це чистий метал. А ще 7,5% – домішки.

Ця монета стане частиною серії "Українська держава". Зауважимо, що вона була започаткована ще у 2022 році.

Присвячена ця серія головним атрибутам та символам української держави. Зокрема, у неї уже увійшли монети:

"Наш гімн";

"Наш стяг";

"Наш герб", повідомляє НБУ.

Зверніть увагу! Конституція України була ухвалена 28 червня 1996 року. Вона набрала чинності з моменту прийняття.

Цікаво, що у 2026 році серія "Українська держава" буде поповнена декількома екземплярами одразу. Зокрема, планується випуск трьох монет під назвою "До 35-річчя Незалежності України", вони відрізнятимуться:

матеріалом виготовлення;

тиражем;

та категорією якості карбування.

Що важливо знати про пам'ятні монети України?

Пам'ятні монети не є традиційною грошовою одиницею. Вони у першу чергу покликані нести культурний код та зберігати визначні події, постаті, місця України.

Виготовлятися такі монети можуть з різних матеріалів. Зокрема з недорогоцінних та дорогоцінних металів.

Для колекціонерів цінність такої монети не визначається виключно матеріалом виготовлення. Важливу роль грає – рідкісність, тобто, обмеженість тиражу та культурна цінність.

Зауважте! Пам'ятні монети можна використовувати і для традиційних розрахунків. Проте, в такому випадку їхня цінність визначається виключно номіналом, тобто, нумізматична "вага" тоді не враховується.