Який вигляд мали перші українські гроші?

За століття українські гроші не раз змінювали свій вигляд – від шестикутних зливків Русі до перших друкованих банкнот часів незалежності. Який шлях пройшла гривня в історії, читайте далі.

У НБУ розповіли, що карбування власної валюти на українських землях започаткував київський князь Володимир Великий. Саме на його монетах можна помітити перші зображення тризуба.

Характерними для таких грошей стали портрети князів і виключно давньоруські написи, тоді як західні країни спершу намагалися копіювати римські зразки.

Монета-златник часів Київської Русі / Фото НБУ



Монета-срібляник часів Київської Русі / Фото НБУ

У період феодальної роздробленості карбування власних монет припинилося, а роль грошей виконували переважно срібні злитки, які називали "гривнями". Вони мали різну форму, наприклад, київські були шестикутними та важили 150 грамів.



Срібний злиток – перша "гривня" / Фото НБУ

Цікаво! Державна казначейська служба пише, що злиток вагою в гривню почали ділили на частини. Так у XIII столітті з'явився "рубль" (нібито походить від слова "рубить"), який став символом російської, а потім і радянської монетної системи.

Якими були перші українські банкноти?

Під час національно-визвольних змагань 1917 – 1921 років одним із важливих кроків для розбудови незалежної держави стало створення власної валюти та банківської системи.

Першою банкнотою самостійної України став кредитовий білет номіналом 100 карбованців, який випустили 5 січня 1918 року. Ескіз купюри створив художник Георгій Нарбут. Під час роботи над дизайном він використав тризуб – символ із часів Русі.



Державний кредитовий білет у 100 карбованців / Фото НБУ



Тисяча карбованців за гетьмана Павла Скоропадського / Фото НБУ

Уже зовсім скоро, 1 березня 1918 року, Центральна Рада ухвалила закон про запровадження нової грошової одиниці – гривні. Вона поділялася на 100 шагів і дорівнювала 0,5 карбованця.

Історія грошей незалежної України фактично почалася в 1991 році з відривних купонів. Після розпаду СРСР країна залишилася з рублями, контроль над емісією яких перейшов до Росії.

Саме тому в січні 1992 року в обіг паралельно ввели тимчасову валюту – купоно-карбованець. Його планували використовувати лише кілька місяців, однак фактично це тривало значно довше.



Купоно-карбованець незалежної України / Фото НБУ

Офіційною національною валютою гривня стала лише після грошової реформи 1996 року, коли НБУ ввів в обіг банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень. Щоправда, роботу над створенням купюр розпочали значно раніше – у 1992 році.

Перші гроші за дизайном художників Василя Лопати й Бориса Максимова надрукували в Канаді та Великій Британії.

Як виглядали гривні першого покоління: дивіться фото

Андрій Пишний Голова Національного банку України Важливо пам'ятати, що гроші – не тільки папір, метал, захисні елементи, номінал. Це ще символи, якими наповнюється кожна банкнота та монета через дизайн. Я завжди кажу, що гроші – це перше, з чим знайомиться іноземець у новій країні. А отже, ці гроші мають бути промовистими. І в цих питаннях немає дрібниць.

Інші цікаві факти про українські гроші: