Согласно Bloomberg , китайский застройщик должен был выплатить почти 84 миллиарда долларов еще 23 сентября, однако этого не произошло. Тогда Evergrande получил 30-дневный льготный период для выполнения своих обязательств, прежде чем компании объявили бы банкротом.

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В шаге от дефолта Evergrande

В вечер четверга, 21 октября, компания Evergrande перевела 83,5 миллиона долларов для выплаты процентов по долларовым облигациям на счет доверенного лица. Транш был сделан за несколько дней до истечения крайнего срока для выплат. The Guardian сообщает о том, что владельцы облигаций получат свои средства до субботы. Долларовые облигации преимущественно принадлежат иностранным инвесторам.

Новость о выплате Evergrande подняла стоимость акций компании на 6%, информирует YahooFinance. Компания также должна выплатить проценты по облигациям на сумму 45,2 миллиона долларов позже в этом месяце. Кроме того, застройщик имеет облигации примерно на 7,4 миллиарда долларов со сроком погашения в 2022 году.

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