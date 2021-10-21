Криптовалюта пересекла отметку в 4200 долларов за монету, взлетев до пятимесячного максимума. Стоимость Ethereum выросла на 7,3%, продемонстрировав наибольший прирост в с начала октября.

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Ethereum направляется до нового рекорда

График цен показывает, что путь наименьшего сопротивления ведет к большей цели, и вскоре Ethereum может установить новый исторический максимум. Криптовалюта уверенно пробила медвежью тенденцию, которая соединяла майские и сентябрьские максимумы. В начале октября биткоин преодолел аналогичное сопротивление, а цена цифровой валюты установила новый рекорд – почти 67 тысяч долларов.

Медведи Это инвесторы, которые выходят на рынок в период упадка экономики и цен. Их тактика – продать акции в начале нисходящего тренда, а затем купить их же в конце по минимальной цене.

Индекс относительной силы (показатель, используемый для анализа финансовых рынков), сигнализирует о состоянии чрезмерной продажи на рынке, которое выше 70. Поэтому откат к предыдущему препятствию, которое превратилось в поддержку на уровне 4030 долларов за Ethereum , можно будет заметить перед ралли к новым историческим максимумам.