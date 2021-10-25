Саудовская Аравия была одной из первых стран в мире, которая начала изучать цифровые валюты от центральных банков. Это произошло в 2019 году, когда в стране сообщили о проекте Aber.
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Саудовская Аравия экспериментирует с новыми технологиями для финансового сектора
Цифровые валюты центральных банков (CBDC) – это одна из важнейших финансовых технологий, которая находится на стадии разработки. Саудовская Аравия планирует увеличить объем электронных платежей до 70% к 2030 году. Представитель центробанка Саудовской Аравии добавил, что этой цели удастся достичь до 2025 года.
Несмотря на эксперименты с такими технологиями как блокчейн Саудовская Аравия не планирует отказываться от использования физических денег в пользу электронных платежей. Именно поэтому королевство пытается обеспечить непрерывность денежных транзакций с наличными деньгами.
Саудовская Аравия активно изучает новые технологии для финансового сектора / Фото Unsplash
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Саудовская Аравия не единственная страна, которая движется в направлении новых технологий для финансового сектора. Один из самых известных проектов развивают в Китае. Возможность создания национальных цифровых валют также изучают в следующих странах:
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Швеция активно изучает возможности создания собственной цифровой валюты – е-кроны. Шведы предполагают, что на это уйдет гораздо больше времени, чем было запланировано. Шведское исследование безналичной эры считается одним из передовых в мире.
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Европейский центральный банк заявил о начале "изучения цифрового евро". Проект продлится два года. Руководительница Европейского центрального банка Кристин Лагард убеждена, что они должны соответствовать потребностям своих клиентов в цифровых валютах.
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В Великобритании объявили о создании группы, которая будет изучать вопрос о создании национального "биткоина". В Банке Англии отметили, что на первом этапе цифровую валюту смогут использовать предприниматели и домашние хозяйства.
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На саммите G7 также прокомментировать перспективы и риски полноценного введения в обращение денег будущего от центробанков. В частности, чиновники отметили что виртуальные валюты центробанков должны поддерживать и не вредить способности банков реализовать миссию по монетарной и финансовой стабильности.