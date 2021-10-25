Саудовская Аравия была одной из первых стран в мире, которая начала изучать цифровые валюты от центральных банков. Это произошло в 2019 году, когда в стране сообщили о проекте Aber.

Примечательно 5 интересных фактов о криптовалютах: о чем стоит знать

Саудовская Аравия экспериментирует с новыми технологиями для финансового сектора

Цифровые валюты центральных банков (CBDC) – это одна из важнейших финансовых технологий, которая находится на стадии разработки. Саудовская Аравия планирует увеличить объем электронных платежей до 70% к 2030 году. Представитель центробанка Саудовской Аравии добавил, что этой цели удастся достичь до 2025 года.

Несмотря на эксперименты с такими технологиями как блокчейн Саудовская Аравия не планирует отказываться от использования физических денег в пользу электронных платежей. Именно поэтому королевство пытается обеспечить непрерывность денежных транзакций с наличными деньгами.

Саудовская Аравия активно изучает новые технологии для финансового сектора / Фото Unsplash

Интересно Мир на пороге перемен: основатель Twitter Джек Дорси прогнозирует гиперинфляцию