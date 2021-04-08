Національний банк Швеції збирає інформацію щодо цифрової валюти. Як це вплине на країну, готівку та хто буде приймати остаточне рішення – читайте далі.

Швеція активно вивчає можливості створення власної цифрової валюти – е-крони. Шведи припускають, що на це піде набагато більше часу, ніж було заплановано.

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Пілотний проєкт

Шведське дослідження щодо безготівкової ери вважають одним з передових у світу.

За даними першого пілотного проєкту банку Riksbank, швидкі темпи зникнення готівки можуть стати причиною виникнення низки проблем, які найімовірніше, можна буде розв'язати за допомогою цифрової валюти, яку буде контролювати центральний банк.

Раніше планували, що е-крона з'явиться у Швеції у 2018 році. Проте, зараз Riksbank заявляє, що їхній проєкт може тривати аж до 2026 року. Очільниця Стокгольмського пілотного підрозділу е-крони Мітра Сандберг зазначила, що спершу варто визначити, яку саме функцію має виконувати цифрова валюта, а вже потім фокусуватися на технології.

Виклики та мотивація

У Національному банку Швеції зазначили, що е-крона, яка буде створена у майбутньому, не замінить готівку. Крім того, необхідно буде змінити законодавство у цій сфері перед тим, як можна буде ввести в обіг е-крону.

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В одній з найпотужніших економік Європи люди все менше використовують фізичні гроші. Звіт McKinsey Global Payments Report інформує, що минулого року шведи використовували готівку рідше, ніж жителі країн G7.

Але не всі країни поспішають приєднуватися до тренду на цифрову валюту. Зокрема, у Норвегії вважають, що зараз немає "гострої потреби" у національній валюті нового формату. Цікаво, що жителі Норвегії майже не використовують готівку.

Мотивація введення в обіг цифрової валюти центробанками може змінитися після того, як політики вивчать це питання. Введення цифрової нацвалюти як доповнення до готівки для проведення різних операцій навряд чи сильно вплине на економіку. Використання CBDC для проведення транскордонних операцій може призвести до підвищення ефективності. Тоді як використання нових цифрових інструментів в політичних цілях реально може змінити правила гри на макроекономічному полі. Найімовірніше, що це займе більше часу,

– економістка Bloomberg Economics Йоханна Жанссон.

Цифрова валюта центрального банку (CBDC) – цифрова форма наявних фіатних грошей (долар, євро, гривня), що вже емітовані центральним банком і є загальнодоступним законним платіжним засобом на території країни.

Наразі невідомо, як цифрова трансформація вплине на грошово-кредитну політику країни.

За даними Bloomberg, остаточне рішення щодо того, якими будуть майбутні гроші Швеції, ухвалять політики, а не представники центробанку. Тоді як законодавці вирішать, чи взагалі в країні потрібно вводити цифрову валюту, взявши за основу інформації отриману в ході пілотного проєкту.

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