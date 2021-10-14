У G7 заявили, що віртуальні валюти центробанків повинні підтримувати та не шкодити здатності банків реалізувати місію щодо монетарної та фінансової стабільності.

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У G7 зробили заяву про цифрові валюти від центробанків

У разі випуску цифрових валют вони будуть співіснувати з готівкою та повинні сприяти гарантуванню безпеки наявної фінансової екосистеми. Цей крок також має відповідати наступним суворими стандартами:

конфіденційності,

підзвітністю щодо захисту даних користувачів,

прозорості використання та зберігання інформації (задля завоювання довіри користувачів),

цифрові валюти центробанків повинні бути енергоефективними.

Будь-яка екосистема цифрових валют має бути безпечною та стійкою до кібератак, шахрайства та інших операційних ризиків, повинна враховувати проблеми незаконного фінансування та бути енергоефективною,

– йдеться у заяві очільників центробанків та міністрів фінансів країн G7.

У G7 зробили заяву про цифрові валюти від центробанків / Фото Unsplash

Дискусії та перспективи

Перспектива цифрових грошей від центробанків – одна з найгарячіших тем у фінансовому світі. Дебати щодо імплементації віртуальних валют затьмарені розбіжностями між центробанками та прихильниками криптовалют. Експерти Bank of America заявили, що введення в обіг цифрових валют від центробанків – це питання часу, оскільки роль класичних грошей стає все менш значною.

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У G7 додали, що віртуальні валюти від банків мають потенціал для покращення кількох важливих аспектів, пов'язаних з транскордонними платежами:

дорогезна,

низька швидкість.

Водночас у G7 наголосили, що держави спільно несуть відповідальність за мінімізацію шкідливих наслідків для міжнародної валютно-фінансової системи. Жодна з країн G7 наразі не ухвалила остаточного рішення щодо створення власної цифрової валюти, додавши, що вивчення потенційних політичних наслідків триває.