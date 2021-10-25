Саудівська Аравія була однією з перших країн у світі, яка почала вивчати цифрові валюти від центральних банків. Це сталося у 2019 році, коли у країні повідомили про проєкт Aber.

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Саудівська Аравія експериментує з новими технологіями для фінансового сектору

Цифрові валюти центральних банків (CBDC) – це одна з найважливіших фінансових технологій, яка знаходиться на стадії розробки. Саудівська Аравія планує збільшити обсяг електронних платежів до 70% до 2030 року. Представник центробанку Саудівської Аравії додав, що цієї цілі вдасться досягнути до 2025 року.

Попри експерименти з такими технологіями як блокчейн Саудівська Аравія не планує відмовлятися від використання фізичної готівки на користь електронних платежів. Саме тому королівство намагається забезпечити безперервність грошових транзакцій з готівкою.

Саудівська Аравія активно вивчає нові технології для фінансового сектору / Фото Unsplash

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Саудівська Аравія не єдина країна, яка рухається у напрямку нових технологій для фінансового сектору. Один із найвідоміших проєктів розвивають у Китаї. Можливість створення національних цифрових валют також вивчають у наступних країнах: