Саудівська Аравія була однією з перших країн у світі, яка почала вивчати цифрові валюти від центральних банків. Це сталося у 2019 році, коли у країні повідомили про проєкт Aber.
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Саудівська Аравія експериментує з новими технологіями для фінансового сектору
Цифрові валюти центральних банків (CBDC) – це одна з найважливіших фінансових технологій, яка знаходиться на стадії розробки. Саудівська Аравія планує збільшити обсяг електронних платежів до 70% до 2030 року. Представник центробанку Саудівської Аравії додав, що цієї цілі вдасться досягнути до 2025 року.
Попри експерименти з такими технологіями як блокчейн Саудівська Аравія не планує відмовлятися від використання фізичної готівки на користь електронних платежів. Саме тому королівство намагається забезпечити безперервність грошових транзакцій з готівкою.
Саудівська Аравія активно вивчає нові технології для фінансового сектору / Фото Unsplash
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Саудівська Аравія не єдина країна, яка рухається у напрямку нових технологій для фінансового сектору. Один із найвідоміших проєктів розвивають у Китаї. Можливість створення національних цифрових валют також вивчають у наступних країнах:
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Швеція активно вивчає можливості створення власної цифрової валюти – е-крони. Шведи припускають, що на це піде набагато більше часу, ніж було заплановано. Шведське дослідження щодо безготівкової ери вважають одним з передових у світу.
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Європейський центральний банк заявив про початок "вивчення цифрового євро". Проєкт триватиме два роки. Очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард переконана, що вони повинні відповідати потребам своїх клієнтів у цифрових валютах.
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У Великій Британії оголосили про створення групи, яка вивчатиме питання щодо створення національного "біткойна". У Банку Англії зазначили, що на першому етапі цифрову валюту зможуть використовувати підприємці та домашні господарства.
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На саміті G7 також прокоментувати перспективи та ризики повноцінного введення в обіг грошей майбутнього від центробанків. Зокрема, можновладці наголосили що віртуальні валюти центробанків повинні підтримувати та не шкодити здатності банків реалізувати місію щодо монетарної та фінансової стабільності.