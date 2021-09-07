Очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард переконана, що вони повинні відповідати потребам своїх клієнтів у цифрових валютах. Крім того, вона наголосила, що ЄЦБ має знайти таке рішення, яке "не поставить під удар усю банківську систему".

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Лагард розповіла про плани ЄЦБ щодо цифрового євро

Зокрема, президентка Європейського центрального банку вважає, що фінустанова повинна бути готова та має мати доступні технології, щоб відповідати на запити людей. Безпосередньо у ЄЦБ додали, що експерти починають вивчати, як може виглядати цифровий євро. Цей проєкт розпочнеться у жовтні 2021 року і триватиме приблизно два роки.

Ми розглянемо, як можна створити цифровий євро та як його розповсюдити серед продавців та громадян, а також вплив, який віртуальна валюта матиме на ринок та зміни до європейського законодавства, які можуть знадобитися,

– йдеться в офіційній заяві фінустанови.

Лагард розповіла про плани ЄЦБ щодо цифрового євро / Фото Getty Images

Крістін Лагард також додала, що ЄЦБ має не просто відповідати на запити клієнтів, які надають перевагу криптовалютам, але й переконатися, що вони знайшли безпечне, доступне на дружніх умовах та на європейській основі рішення. Також вона підмітила, що необхідно створити умови для того, щоб цифровий євро можна було використовувати як платіжний засіб, але на розумних умовах та без загрози для усієї банківської системи. Лагард також наголосила, що цей дворічний експеримент потрібний для того, щоб переконатися, що банк зможе задовольнити такі потреби як:

доступність,

безпека,

зручність,

дешевизна,

способи введення бізнесу, які будуть прийняті як у єврозоні, так і у всьому світі.

Результати переклад

ЄЦБ ухвалить остаточне рішення щодо майбутнього цифрового євро після завершення дворічного проєкту. Зокрема, йдеться про можливість створення та випробування ймовірного рішення у співпраці з банками та компаніями, які могли б надавати технології та платіжні послуги.