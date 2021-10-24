Предприниматель, капитал которого Forbes оценивает в 14,1 миллиарда долларов, считает, что ситуация с инфляцией в США ухудшится.

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Джек Дорси сделал заявление об инфляции

Заявление миллиардера идет в комплексе с новостью о том, что потребительская инфляция в США приближается к 30-летнему максимуму, пишет CNBC . Кроме того, растет беспокойство относительно того, что эта проблема может быть гораздо хуже, чем предполагали политики.

Гиперинфляция изменит все. Это уже происходит,

– написал Джек Дорси в твиттер .

Гиперинфляция Это инфляция, которая вышла из-под контроля, ситуация, когда цены стремительно растут вместе с быстрым обесцениванием денежной единицы.

Генеральный директор Twitter также добавил, что инфляция – это глобальная проблема. По его словам, "скоро это произойдет в США, как и во всем мире тоже". Джек Дорси не единственный, кто прогнозирует стремительный рост цен. Американский инвестор и миллиардер Пол Тюдор Джонс назвал инфляцию главной угрозой для мировых рынков и социума.

Однако одно дело прогнозировать рост инфляции, а совсем другое – говорить о гиперинфляции, которая обесценивает национальные валюты и полностью разрушает экономики. Большинство инвесторов не зашли так далеко в своих прогнозах, как Дорси.