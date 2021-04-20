Схоже, що Великобританія готується зробити крок у майбутнє. Міністерство фінансів та Банк Англії обговорюють можливість створення національної цифрової валюти.

Очільник британського Мінфіну Ріші Сунак звернувся до Банку Англії з відповідною пропозицією.

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Нові тенденції

Світ стоїть на порозі суттєвих змін. Пандемія коронавірусу лише пришвидшила ці процеси. Зокрема, йдеться про перехід до безготівкових платежів та ери криптовалют. Тож, центробанки вимушені вживати рішучі заходи, аби не відставати від актуальних тенденцій.

Уряд та центробанк Великої Британії оголосили про створення групи, яка вивчатиме питання щодо створення національного "біткойна". У Банку Англії зазначили, що на першому етапі цифрову валюту зможуть використовувати підприємці та домашні господарства.

Цифрова валюта центрального банку (CBDC) – цифрова форма наявних фіатних грошей (долар, євро, гривня), що вже емітовані центральним банком і є загальнодоступним законним платіжним засобом на території країни.

Крім того, у фінустанові наголосили, що віртуальний фунт не замінить готівку та банківські вклади, а буде існувати на рівні з ними. Проте, остаточне рішення щодо створення CBDC не прийнято. Потенційні ризики та вигоду від створення цифрової валюти будуть обговорювати з зацікавленими сторонами.

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Курс на діджиталізацію

Минулого року на Багамах створили Sand Dollar, який став однією з перших у світі цифрових валют від центробанку. Перейняти естафету можуть шведський Riksbank та Європейський центральний банк вже всередині цього десятиліття.

Китай теж вивчає це питання. У кількох містах Піднебесної вже навіть запустили пілотний проєкт з використанням цифрового юаня. Натомість у США зазначили, що вони не будуть поспішати.

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