На каком металле могут заработать украинцы в марте 2026 года?

Речь идет о меди, которая является одним из важнейших металлов для современной промышленности, о чем отметили в Институте геологии.

Медь широко применяется во многих отраслях промышленности, строительстве, электротехнике и тому подобное. Основной источник ее – это медные руды – природные минеральные образования.

Разработка медных месторождений имеет ключевое значение для национальных экономик, особенно с учетом растущего спроса на электрификацию, возобновляемую энергетику и высокотехнологичное производство,

– уточнили в Институте.

Интересно! На территории Украины находятся более 150 рудопроявлений меди. Но ни одно еще не разрабатывается промышленно.

По состоянию на март 2026 года украинцы могут получить хорошие суммы за килограмм металла. Об этом пишет СМИ "Новости LIVE". Согласно материалу медиа, ожидаются следующие цены на красный металл:

Киевская область - от 350 до 400 гривен;

Запорожская область - от 424 до 475 гривен;

Винницкая область - от 400 до 470 гривен;

Львовская область - от 410 до 450 гривен;

Днепропетровская область - от 390 до 475 гривен;

Одесская область - от 360 до 400 гривен;

Сумская область - от 300 до 410 гривен;

Харьковская область - от 400 до 470 гривен.

В то же время Bloomberg пишет, что базовые металлы выросли в цене после открытия рынков в Китае после празднования Нового года. Кроме того, трейдеры положительно отреагировали на возможное снижение пошлин США.

Медь подорожала максимум на 2,3% – почти до 13 200 долларов за тонну в Лондоне.

Китай столкнется с менее жесткими тарифами, что станет поддержкой для его экспорта металлоемкой продукции,

– говорится в материале.

Заметьте! Высокие цены пока сдерживают физический спрос в Китае, что привело к росту биржевых запасов до самого высокого уровня с 2024 года. Также запасы меди увеличиваются в США и на складах Лондонской биржи металлов.

