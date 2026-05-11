Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на рынки?
В воскресенье стало известно, что Трамп отклонил ответ Ирана на предложение США, сообщает Reuters.
Трамп назвал ответ Ирана неуместным. И указал, что ему не нравится письмо Тегерана, говорится в сообщении американского президента в Truth Social.
Это уменьшило надежду инвесторов, что конфликт на Ближнем Востоке может завершиться в ближайшее время. Соответственно, Ормузский пролив будет оставаться закрытым.
Важно! Ормузский пролив это важнейший путь. Именно по нему проходила пятая часть мировых нефти и газа.
Какие изменения на рынках произошли?
- Цена нефти
Фьючерсы на нефть марки Brent за ночь подскочили на примерно 4,6%. Они достигли – 103,75 доллара за баррель. Для понимания, с начала войны на Ближнем Востоке, стоимость этой марки выросла более чем на 45%.
- Акции
Всемирный индекс MSCI почти не претерпел изменений. STOXX 600 в Европе упал на 0,2%. Интересно, что фьючерсы на американские акции снизились на 0,1%.
Корреляция между ценами на нефть и фондовыми рынками стала положительной за последние две недели, а это означает, что они, скорее всего, будут двигаться одновременно, чем в противоположных направлениях, что было динамикой в течение большей части войны до сих пор,
– говорится в сообщении.
Сейчас инвесторы принимают во внимание не только цены на энергоносители. Они также учитывают ряд других факторов. В частности, повышение энтузиазма из-за развития ИИ. Именно этот фактор вызвал значительный рост китайских акций.
- Золото
Золото сегодня несколько упало. Этому, в частности, способствовало укрепление доллара и опасения относительно инфляции. Цена одной унции уменьшилась на 1%, достигнув – 4 665 долларов.
- Доллар
Ситуация с валютой неравномерная:
- доллар упал на 0,30%, достигнув 157,12 иены;
- евро упал на 0,12% до 1,177 доллара;
- фунт упал на 0,32%, достигнув – 1,36 доллара.
Какова сейчас ситуация на Ближнем Востоке?
Иран ранее уже посылал свой план США. Там говорилось о прекращения войны на всех фронтах. Кроме этого, Тегеран подчеркивал необходимость отменить санкции против Ирана. Также иранское правительство хотело иметь частичный контроль над Ормузским проливом.
Однако США отвергли предложение Ирана. Впоследствии американское правительство предоставило Ирану свой план. Тегеран его рассмотрел и прислал ответ, что не понравился Трампу.
Сейчас рынок ожидает встречи Трампа и Си в среду. Вероятно, во время этих переговоров будет затронут вопрос Ирана. Трамп может попросить Си повлиять на Тегеран, чтобы открылся Ормузский пролив.