Почему Трамп может отменить часть пошлин?

Сейчас американцы обеспокоены стоимостью жизни. Для Трампа это проигрышный сценарий, сообщает Financial Times.

Напомним! Промежуточные выборы состоятся в ноябре. Речь идет именно о выборах в Палату представителей США.

Американский президент рассматривает изменения, относительно тарифов, внедренных еще прошлым летом. Именно тогда США утвердили пошлины 50% на импорт стали и алюминия, сообщает Reuters.

Впоследствии эти тарифы расширили. Они начали действовать на продукцию из этих металлов. То есть, например, духовки, посуда и стиральные машины. Именно эти изменения ощутимо "ударили" по американцам и ухудшили их отношение к Трампу.

Важно! Как указывают источники, Белый дом сейчас пересматривает перечень товаров, на которые распространяются ограничения.

Вероятно, администрация Трампа исключит часть товаров, на которые сейчас накладывается пошлина. Зато внимание будет сосредоточено на продукции, что касается именно национальной безопасности.

Если пошлины такие будут смягчены, от этого "выиграют":

ЕС;

Мексика;

Канада;

Великобритания.

В чем основная проблема пошлин, которые ввел Трамп?