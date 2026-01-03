Какая страна является мировым импортером меди?

Более половины мировых запасов меди расположены в 5-ти странах мира, в частности Чили, Перу, Австралия, Демократическая Республика Конго и Россия, сообщает 24 Канал со ссылкой на UNCTAD.

В то же время количество запасов не свидетельствует о том, что страны являются мировыми лидерами по производству меди. Например, среди всех стран только Китай импортирует 60% мировой медной руды и производит более 45% мировой рафинированной меди.

В целом ожидается, что к 2040 году мировой спрос на медь может вырасти более чем на 40%. Впрочем это будет означать, что предложение не будет успевать за таким развитием событий.

Чтобы удовлетворить этот спрос нужно 80 новых шахт по добыче меди и 250 миллиардов долларов инвестиций в отрасль до 2030 года.

Возможный глобальный дефицит металла влияет и на его стоимость, ведь за последние 15 лет ожидается его наибольший рост, пишут в The Guardian.

Только за 2025 год медь подорожала более чем на 35% вследствие неопределенности тарифов США и опасений относительно катастроф на горных предприятиях. Например, в декабре 2025 года стоимость выросла до более 12 тысяч долларов за тонну.

Где самые большие запасы меди?

На первом месте по подтвержденным резервами меди в мире является Чили, где примерно 190 миллионов тонн запасов этого металла, свидетельствуют данные World Population Review.

Перу расположено на втором месте с резервами в почти 100 миллионов тонн, а вот Австралия – на третьем, где также около 100 миллионов тонн резервов.

Такие страны, как Демократическая Республика Конго и Россия, тоже считаются одними с немалыми запасами меди. В обеих странах зафиксированы значительные запасы на уровне 80 миллионов тонн металла.

Зато Китай и США значительно меньшие запасы – 47 миллионов и 41 миллион тонн меди.

Есть ли залежи меди в Украине?