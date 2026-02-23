Какие изменения произошли после введения пошлин Трампом?

Сегодня в начале торгов в Лондоне золото выросло в цене на 0,6%. Унция этого металла достигла – 5 133 долларов за унцию, сообщает Financial Times.

По состоянию на 13:45, как сообщает Reuters, стоимость золота достигала – 5 152,11 доллара за унцию. Всего за сессию этот металл увеличился в цене на 1%.

Доллар, свою очередь, ослаб. Он упал на 0,3%, относительно корзины основных валют.

Также ощутимо такое снижение:

индекс S&P 500 упал на 0,5%;

а вот Nasdaq 100 – на 0,7%.

Отреагировали на ситуацию и европейские рынки. Однако там ситуация там несколько "спокойнее". Сейчас известно, что:

Stoxx Europe 600 в начале торгов упал на 0,3%;

подиндекс технологических компаний снизился на 0,9%.

Что известно о пошлинах Трампа?