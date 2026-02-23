Какие изменения произошли после введения пошлин Трампом?
Сегодня в начале торгов в Лондоне золото выросло в цене на 0,6%. Унция этого металла достигла – 5 133 долларов за унцию, сообщает Financial Times.
По состоянию на 13:45, как сообщает Reuters, стоимость золота достигала – 5 152,11 доллара за унцию. Всего за сессию этот металл увеличился в цене на 1%.
Доллар, свою очередь, ослаб. Он упал на 0,3%, относительно корзины основных валют.
Также ощутимо такое снижение:
- индекс S&P 500 упал на 0,5%;
- а вот Nasdaq 100 – на 0,7%.
Отреагировали на ситуацию и европейские рынки. Однако там ситуация там несколько "спокойнее". Сейчас известно, что:
- Stoxx Europe 600 в начале торгов упал на 0,3%;
- подиндекс технологических компаний снизился на 0,9%.
Что известно о пошлинах Трампа?
Верховный суд США осудил пошлины Трампа и ограничил возможности американского президента. Речь идет именно о так называемых "тарифах дня освобождения". В своем решении, Верховный суд США опирался на Торговый акт 1974 года. Сейчас Трамп имеет право устанавливать ограничения на срок до 150 дней.
Заметим, что тарифную войну Трамп начал еще в прошлом году. Политика американского президента привела к нестабильности на валютных, долговых и фондовых рынках.
Сейчас Трамп решил повысить временную таможенную ставку на импорт в США с 10% до 15%. Речь идет об изменении тарифа для всех стран. На это решение отреагировала Европа. Еврокомиссия настаивает, что американское правительство должно соблюдать условия торгового соглашения между ЕС и США, которое заключили еще в прошлом году.