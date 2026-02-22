Какой лом не принимают в Украине?

Предприятия, работающие официально, тщательно проверяют лом, который привозят клиенты, и сортируют его, рассказывает Новости.LIVE.

Поэтому в феврале 2026 года украинцам удастся продать не все металлические изделия. Если конструкции очевидно относятся к коммунальной или государственной собственности или потенциально несут угрозу жизни и здоровью людей, их просто не примут.

На сегодня предприятия, занимающие приемом лома, не принимают:

взрывоопасные предметы и боеприпасы;

военную технику;

лом, что может содержать взрывоопасные вещества;

уличные ограждения;

герметичные цистерны, которые содержат неизвестные вещества;

памятники и ограждения с кладбищ, таблички с могил;

железнодорожные рельсы и другие конструкции с железной дороги;

металлические изделия, содержащие повышенный радиационный фон;

канализационные люки, провода и другую коммунальную собственность;

исторические и культурные ценности.

Также официальные компании не примут металлические изделия, если из них понятно, что они являются чужой частной собственностью.

Почему принимают не весь лом?

Компании остерегаются административной ответственности за прием металлического лома, запрещенного государством. Ведь за такое правонарушение можно получить немалый штраф, особенно если часто злоупотреблять законами.

Кодекс об административных правонарушениях в статье 164-10 определяет ответственность за несоблюдение законодательства в сфере заготовки и переработки лома:

штраф составляет от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан;

то есть заплатить придется от 8 500 до 17 тысяч гривен.

Еще больше придется отдать, если правоохранители зафиксируют повторное нарушение закона. Штраф тогда возрастет от 17 тысяч до 51 тысячи гривен. Еще и средства от продажи конфискуют.

Важно! Штраф за незаконный лом придется платить именно компании, которое занимается переработкой металлических изделий.

Какие металлы выгодно сдавать?