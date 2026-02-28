На якому металі можуть заробити українці у березні 2026 року?

Мова йде про мідь, яка є один з найважливіших металів для сучасної промисловості, про що зазначили в Інституті геології.

Мідь широко застосовується у багатьох галузях промисловості, будівництві, електротехніці тощо. Основне джерело її – це мідні руди – природні мінеральні утворення.

Розробка мідних родовищ має ключове значення для національних економік, особливо з урахуванням зростаючого попиту на електрифікацію, відновлювану енергетику та високотехнологічне виробництво,

– уточнили в Інституті.

Цікаво! На території України знаходяться понад 150 рудопроявів міді. Але жодне ще не розробляється промислово.

Станом на березень 2026 року українці можуть отримати гарні суми за кілограм металу. Про це пише ЗМІ "Новини LIVE". Згідно з матеріалом медіа, очікуються такі ціни на червоний метал:

Київська область — від 350 до 400 гривень;

Запорізька область — від 424 до 475 гривень;

Вінницька область — від 400 до 470 гривень;

Львівська область — від 410 до 450 гривень;

Дніпропетровська область — від 390 до 475 гривень;

Одеська область — від 360 до 400 гривень;

Сумська область — від 300 до 410 гривень;

Харківська область — від 400 до 470 гривень.

Водночас Bloomberg пише, що базові метали зросли в ціні після відкриття ринків у Китаї після святкування Нового року. Крім того, трейдери позитивно відреагували на можливе зниження мит США.

Мідь подорожчала максимум на 2,3% – майже до 13 200 доларів за тонну в Лондоні.

Китай зіткнеться з менш жорсткими тарифами, що стане підтримкою для його експорту металомісткої продукції,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! Високі ціни наразі стримують фізичний попит у Китаї, що призвело до зростання біржових запасів до найвищого рівня з 2024 року. Також запаси міді збільшуються у США та на складах Лондонської біржі металів.

Що ще слід знати українцям?