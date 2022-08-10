Новый поворот на рынке нефти и спекуляции россии: как это влияет на стоимость Brent и WTI

Нефть вернулась к падению на рынке. Сколько стоят самые известные марки нефти – Brent и WTI. Как изменились цены и происходящее на рынке – читайте в материале 24 канала.

Сколько стоят эталонные марки нефти

Нефть Brent по состоянию на 10 августа 2022 года торгуется на уровне 94,65 доллара за баррель, что на 0,79 доллара меньше, чем днем ранее. С начала торгов эта марка нефти подешевела на 1,72%, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время, сентябрьские контракты на американскую нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 88,87 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем сырье на 0,72 доллара стоит меньше. С начала торгового дня марка потеряла 1,80%. В то же время по данным Bloomberg, цена нефти составляет:

марка Brent торгуется на уровне 94,60 доллара за баррель (-0,88 доллара),

за баррель (-0,88 доллара), баррель нефти WTI торгуется по цене в 88,87 доллара США (-0,6 доллара).

В начале недели стоимость нефти пошла вверх. Все из-за новых спекуляций на рынке со стороны россии. Речь идет о прекращении с первых дней августа транзита нефти через украинскую систему. В москве заявили, что это все из-за санкций Запада против государства-агрессора.

Прогнозы экспертов по ценам на рынке нефти

Эксперты обнародовали ряд различных прогнозов по будущей динамике на рынке нефти. Одним из главных факторов, который они учитывают – вероятность начала рецессии:

В Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти Brent может возрасти до 140 долларов за баррель уже этим летом, если рецессия не наступит.

за баррель уже этим летом, если рецессия не наступит. В то время как Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подорожать вплоть до 150 долларов и даже выше за баррель в течение следующих 18 месяцев.

и даже выше за баррель в течение следующих 18 месяцев. При развитии сценария с рецессией прогнозируют, что нефть потенциально может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Ведь это непосредственно повлияет на спрос.

в этом году с последующим падением до в 2023 году. Ведь это непосредственно повлияет на спрос. Об этом говорится в отчете компании Citigroup, недавно привлеченной к процессу подготовки продажи авторитетного американского журнала Forbes.

США и российская нефть

Это фаза в экономике, во время которой фиксируют общее снижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

Официальный Вашингтон добавляет, что динамика на рынке нефти зависит от санкций против россии. После начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС и другие страны начали искать новые пути импорта различных энергоносителей. Речь идет и о нефти, и о газе.

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В США выступили с предложением по установке ценового потолка для российского сырья. Американские эксперты считают, что стоимость нефти может взлететь до 140 долларов за баррель, если не удастся достичь консенсуса по этому вопросу.

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