Какова будет цена нефти

Соответствующий прогноз был сделан в Citigroup. Аналитики считают, что к концу текущего года цена за баррель нефти может опуститься до 65 долларов, а к концу 2023 года – до 45 долларов за баррель.

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Прогноз основывается на отсутствии какого-либо вмешательства со стороны стран-членов ОПЕК+ и сокращении инвестиций в отрасль нефти, говорится в отчете аналитиков.

Почему нефть подешевеет

До конца года цена может опуститься почти вдвое из-за надвигающейся глобальной рецессии. Citi сравнивает текущий энергетический рынок с кризисами 1970-х годов. Несмотря на это, экономисты банка не ожидают, что США испытывают рецессию.

Относительно нефти, исторические данные свидетельствуют о том, что спрос на нефть становится отрицательным только в худших глобальных рецессиях. Но цены на нефть падают во время всех рецессий примерно до предельных затрат,

– говорится в отчете.

Сколько стоит нефть?

С открытия рынка 5 июля августовские фьючерсы на нефть уже опустились в цене на 3,78% и по состоянию на 17:40 стоит 107,41 доллара за баррель Brent, по данным Yahoo! Finance.

Августовские фьючерсы на нефть марки WTI упали еще больше – на 4,74% до 103,29 доллара за баррель.

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