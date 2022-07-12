В Министерстве финансов США считают, что стоимость черного золота может стремительно пойти вверх, если не удастся установить ценовой потолок для российской нефти вместе с исключением из санкционной политики, которая позволит поставлять сырье по ценам ниже определенного уровня.

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Цены на нефть могут стремительно взлететь в цене

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен проведет переговоры со своим коллегой из Японии Шуничи Судзуки по воплощению в жизнь плана США об установлении ограничения для цены на российскую нефть, а также дальнейшем развитии экономики на глобальном уровне.

Главная цель официального Вашингтона – установить такую цену на сырье на уровне, который покрывал бы предельные затраты на производство и способствовали заинтересованности Москвы в торговле, однако в то же время не на достаточно высоком уровне, чтобы они могли финансировать войну против Украины.

Важно! Японские чиновники выразили определенную обеспокоенность тем, что ценовой предел могут установить на слишком низком уровне. Но они не исключают диапазон от 40 до 60 долларов за баррель российской нефти.

Джанет Йеллен стремится использовать свой первый визит в Индо-Тихоокеанский регион в качестве министра финансов США, чтобы получить поддержку плана по установлению ограничения цен на нефть из России. Также она должна ответить на вопрос об эффективности этого шага при условии, что Индия, Китай и другие страны, которые сейчас активно покупают. российскую нефть с существенной скидкой, откажутся участвовать в проекте.

США вместе с другими странами G7 и Евросоюзом в июне достигли согласия по разработке вопроса о введении ограничений с целью сокращения доходов Кремля и разорения военного бюджета государства-агрессорки. Однако идет процесс изучения этой опции.

К теме! Напомним, что ЕС преследует цель ввести эмбарго на российскую нефть, но пошагово. Также речь идет о запрете страховать для всех танкеров, занимающихся транспортировкой нефти от государства-агрессора. Ожидается, что Великобритания поддержит этот шаг.

Глава Министерства финансов США считает, что установка потолка для цены на нефть из России поможет сохранить поток сырья на рынок и предотвратить рост инфляции, которая может стать толчком к рецессии. На момент создания этого материала стоимость двух самых популярных марок нефти, согласно Bloomberg, составляет:

Brent – 99,43 доллара за баррель;

– за баррель; WTI – 102,59 доллара за баррель.

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