Сколько стоят эталонные марки нефти

Нефть Brent по состоянию на 10 августа 2022 года торгуется на уровне 94,65 доллара за баррель, что на 0,79 доллара меньше, чем днем ранее. С начала торгов эта марка нефти подешевела на 1,72%, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время, сентябрьские контракты на американскую нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 88,87 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем сырье на 0,72 доллара стоит меньше. С начала торгового дня марка потеряла 1,80%. В то же время по данным Bloomberg, цена нефти составляет:

марка Brent торгуется на уровне 94,60 доллара за баррель (-0,88 доллара),

за баррель (-0,88 доллара), баррель нефти WTI торгуется по цене в 88,87 доллара США (-0,6 доллара).

В начале недели стоимость нефти пошла вверх. Все из-за новых спекуляций на рынке со стороны россии. Речь идет о прекращении с первых дней августа транзита нефти через украинскую систему. В москве заявили, что это все из-за санкций Запада против государства-агрессора.

Прогнозы экспертов по ценам на рынке нефти

Эксперты обнародовали ряд различных прогнозов по будущей динамике на рынке нефти. Одним из главных факторов, который они учитывают – вероятность начала рецессии:

В Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти Brent может возрасти до 140 долларов за баррель уже этим летом, если рецессия не наступит.

за баррель уже этим летом, если рецессия не наступит. В то время как Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подорожать вплоть до 150 долларов и даже выше за баррель в течение следующих 18 месяцев.

и даже выше за баррель в течение следующих 18 месяцев. При развитии сценария с рецессией прогнозируют, что нефть потенциально может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Ведь это непосредственно повлияет на спрос.

в этом году с последующим падением до в 2023 году. Ведь это непосредственно повлияет на спрос. Об этом говорится в отчете компании Citigroup, недавно привлеченной к процессу подготовки продажи авторитетного американского журнала Forbes.

Что такое рецессия? Это фаза в экономике, во время которой фиксируют общее снижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

США и российская нефть

Официальный Вашингтон добавляет, что динамика на рынке нефти зависит от санкций против россии. После начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС и другие страны начали искать новые пути импорта различных энергоносителей. Речь идет и о нефти, и о газе.

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В США выступили с предложением по установке ценового потолка для российского сырья. Американские эксперты считают, что стоимость нефти может взлететь до 140 долларов за баррель, если не удастся достичь консенсуса по этому вопросу.

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