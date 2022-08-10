Скільки коштують еталонні марки нафти

Нафта Brent станом на 10 серпня 2022 року торгується на рівні 94,65 долара за барель, що на 0,79 долара менше ніж днем раніше. З початку торгів ця марка нафти подешевшала на 1,72%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Водночас вересневі контракти на американську нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 88,87 долара за барель. У порівняні з попереднім днем сировина на 0,72 долара коштує менше. З початку торгового дня марка втратила 1,80%. Водночас за даними Bloomberg, ціна нафти становить:

  • марка Brent торгується на рівні 94,60 долара за барель (– 0,88 долара),
  • барель нафти WTI торгується за ціною у 88,87 долара США (– 0,6 долара).

На початку тижня вартість нафти пішла вгору. Все через нові спекуляції на ринку зі сторони росії. Йдеться про припинення з перших днів серпня транзиту нафти через українську систему. У москві заявили, що це все через санкції Заходу проти держави-агресорки.

Прогнози експертів щодо цін на ринку нафти

Експерти оприлюднили низку різних прогнозів щодо майбутньої динаміки на ринку нафти. Одним із головних факторів, який вони враховують, – ймовірність початку рецесії:

США та російська нафта

Офіційний Вашингтон додає, що динаміка на ринку нафти залежить від санкцій проти росії. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну ЄС та інші країни почали шукати нові шляхи для імпорту різних енергоносіїв. Йдеться і про нафту, й про газ.

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У США виступили з пропозицією щодо встановлення цінової стелі для російської сировини. Американські експерти вважають, що вартість нафти може злетіти до 140 доларів за барель, якщо не вдасться досягти консенсусу щодо цього питання.

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