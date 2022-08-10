Скільки коштують еталонні марки нафти

Нафта Brent станом на 10 серпня 2022 року торгується на рівні 94,65 долара за барель, що на 0,79 долара менше ніж днем раніше. З початку торгів ця марка нафти подешевшала на 1,72%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Водночас вересневі контракти на американську нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 88,87 долара за барель. У порівняні з попереднім днем сировина на 0,72 долара коштує менше. З початку торгового дня марка втратила 1,80%. Водночас за даними Bloomberg, ціна нафти становить:

марка Brent торгується на рівні 94,60 долара за барель (– 0,88 долара),

за барель (– 0,88 долара), барель нафти WTI торгується за ціною у 88,87 долара США (– 0,6 долара).

На початку тижня вартість нафти пішла вгору. Все через нові спекуляції на ринку зі сторони росії. Йдеться про припинення з перших днів серпня транзиту нафти через українську систему. У москві заявили, що це все через санкції Заходу проти держави-агресорки.

Прогнози експертів щодо цін на ринку нафти

Експерти оприлюднили низку різних прогнозів щодо майбутньої динаміки на ринку нафти. Одним із головних факторів, який вони враховують, – ймовірність початку рецесії:

У Goldman Sachs очікують, що вартість нафти Brent може зрости до 140 доларів за барель вже цього літа, якщо рецесія не настане.

за барель вже цього літа, якщо рецесія не настане. Тоді як Королівський банк Канади очікує, що нафта може подорожчати аж до 150 доларів і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців.

і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців. За умови розвитку сценарію з рецесією, прогнозують, що нафта потенційно може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит.

цього року з подальшим падінням до у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит. Про це йдеться у звіті компанії Citigroup, яку недавно залучили до процесу підготовки продажу авторитетного американського журналу Forbes.

Що таке рецесія Це фаза в економіці, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

США та російська нафта

Офіційний Вашингтон додає, що динаміка на ринку нафти залежить від санкцій проти росії. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну ЄС та інші країни почали шукати нові шляхи для імпорту різних енергоносіїв. Йдеться і про нафту, й про газ.

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У США виступили з пропозицією щодо встановлення цінової стелі для російської сировини. Американські експерти вважають, що вартість нафти може злетіти до 140 доларів за барель, якщо не вдасться досягти консенсусу щодо цього питання.

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