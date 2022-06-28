В инвестиционном банке Goldman Sachs считают, что сейчас самое время инвестировать в энергоносители, поскольку дальше цены, скорее всего, будут расти.

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Сколько стоит нефть

Ровно 2 недели назад нефть марки Brent стоила 125,95 доллара за баррель. Цена опустилась на 7% и стоит 117,15 доллара.

Стоимость американской нефти марки WTI также потеряла около 10% за аналогичный период и стоит 111,47 доллара за баррель, по данным Yahoo! Finance.

В основе нашего "бычьего" прогноза относительно энергетического сектора и рынка сырьевых товаров лежит тезис о недоинвестировании, и сегодня он более актуален, чем две или три недели назад. Инвестиции продолжают покидать этот сектор именно в то время, когда они должны здесь появляться,

– сказал аналитик Goldman Sachs Джефф Карри в комментарии CNBC.

Он убежден, что по мере восстановления мировой экономики цены на нефть Brent составят 140 долларов за баррель. Причем это произойдет уже этим летом. Соответственно, может подорожать топливо на АЗС по всему миру, в том числе и в Украине.

Почему цены на нефть сейчас упали

Незначительное падение цен на нефть связано с опаской инвесторов относительно начала рецессии, поскольку темпы развития экономики начинают замедляться, а центробанки все более агрессивно повышают процентные ставки. В таких условиях обычно спрос на нефть падает, а за ним и цена.

И действительно, в Goldman Sachs признают, что в условиях рецессии спрос на нефть действительно упадет. Но экономика мира еще не дошла до этого, отмечают в банке.

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