Уже зафиксированы традиционные сигналы экономического замедления. В частности ВВП США уменьшается второй квартал подряд в текущем году. Это, по сути, энциклопедическое определение технической рецессии.

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В то же время динамика строительства на рынке недвижимости замедлилась, тогда как Индекс уверенности потребителей на сегодняшний день находится на самом низком уровне с начала пандемии коронавируса. Поэтому выделяют 3 основные причины , почему потенциальная новая рецессия может отличаться от предыдущих подобных опытов.

Стабильный рынок труда

Обычно во время рецессии объемы производства и занятости замедляются одновременно. Меньшие доходы побуждают компании увольнять работников, что очевидно способствует повышению уровня безработицы в стране. Это влечет за собой то, что потребители начинают тратить меньше. Поэтому в результате возникает некий заколдованный круг.

Однако в 2022 году уровень безработицы в США по-прежнему остается на рекордном минимуме. В июне, по официальным данным, этот показатель составил 3,6%. Это самый низкий уровень с февраля 2020 года. В частности, экономисты Goldman Sachs заявили, что стабильный рынок труда – это исторически нетипичное явление для рецессии.

Мощный фундамент корпораций

Такая ситуация на рынке труда может быть продиктована финансовой устойчивостью корпоративного сектора. В условиях рецессии характерно, чтобы компании фиксировали уменьшение своих доходов. Возможно, это уже происходит.

К теме! Одним из примеров является техгигант Meta (в прошлом Facebook), впервые с выхода на фондовый рынок , сообщил о падении доходов по результатам второго квартала 2022 года.

Но в то же время большинство американских корпораций сохраняют свои доходы, а также имеют существенные запасы наличных денег перед началом потенциальной рецессии. Речь идет об общей сумме в размере 4 триллионов долларов. – это рекордный показатель и еще один необычный момент для текущей экономической ситуации в мире. В то время как средняя рентабельность компании из США после уплаты налогов на сегодняшний день составляет 16%. Обычно при рецессии этот показатель фиксируют однозначным числом.

Уникальный сценарий для рецессии / Фото Pexels

Скорее всего, компании сумели собрать приличные финансовые фонды в течение эры легких денег и низких базовых ставок за последние 10 лет . На сегодняшний день эти запасы могут позволить фирмам сохранить рабочие места даже в условиях замедления темпов экономического роста.

Справка! Рецессия – это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности.

Центральный банк США

Еще один необычный элемент – актуальная монетарная политика Федеральной резервной системы США, которая в очередной раз пошла на достаточно резкое увеличение базовой ставки. Главная причина – стремление унять рекордную за более 40 лет инфляцию в стране .

Дело в том, что обычно в условиях рецессии центробанк действие прямо противоположно. – уменьшает ставку и вливает больше денег в экономику целью ее стабилизации. С учетом стабильного рынка труда и позиций корпораций Федеральный резерв может и дальше продолжать свою актуальную политику по повышению ставок.