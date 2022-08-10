Дело в том, что Россия с начала августа 2022 года сообщила о приостановке экспорта нефти через украинскую систему. Речь идет о южной части нефтепровода "Дружба".

Следует стремительные изменения цен на нефть: чего ждать от рынка до конца года

Этот трубопровод имеет чрезвычайно важное значение для Венгрии, которая с начала полномасштабной войны ознаменовалась рядом скандальных заявлений по поводу российской агрессии. Также нефть по этому пути получают Словакия и Чехия.

Как это повлияло на рынке

Согласно источникам Reuters, украинский оператор "Укртранснафта" не получила платеж от российской компании, имеющей статус монополиста, "Транснефть". россияне добавляют, что все из-за "санкций Запада".

Напомним, что несколько недель назад похожую историю россияне проверили со снабжением газа. Они заявляли о необходимости получить турбину от Канады для "Северного потока" 1", который важен для Германии. Несмотря на санкции, Оттава передала турбину Германии, тогда как в Москве заявили, что установить ее невозможно именно из-за санкций.

К теме! По состоянию на 9 августа 2022 года на рынке нефти. зафиксировали рост цен на черное золото , но динамика котировок была отрицательной. В целом прогнозы экспертов по сценарию развития событий зависят от вероятности рецессии.

В частности, российская компания заявила, что они переводили средства украинской стороне, однако всю сумму вернули из-за санкций Европейского Союза против государства-агрессорки из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Очевидно, что рынок отреагировал ростом Например марка нефти Brent выросла в цене на 1,13% в утро вторника, достигнув цены на уровне 97,78 доллара за баррель. В то время как американская нефть WTI подорожала на 1,3% до 92,06 доллара за баррель. Рост зафиксировали после заявления российского монополиста "Транснефть". На момент создания этого материала стоимость нефти, согласно Bloomberg , составляет:

Brent – 96,31 доллара за баррель;

WTI – 90,54 доллара за баррель.

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