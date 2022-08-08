Сколько стоят эталонные марки нефти

Марка нефти Brent начинает новую неделю с ценой на уровни 94,27 доллара за баррель, что на 0,48 доллара меньше, чем днем раньше. С начала сегодняшних торгов нефть подешевела на 0,68%, согласно данным Finance! Yahoo .

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В то время как сентябрьские контракты на нефть американской марки WTI на сегодняшний день торгуются по цене на уровне 88,52 доллара. за баррель. По сравнению с минувшей пятницей сырье на 0,52 доллара стоит меньше. С В начале торговой сессии эта марка показывает отрицательную динамику и потеряла 0,55%. В то же время по данным Bloomberg, цена нефти составляет:

марка Brent торгуется на уровне 94,33 доллара за баррель (-0,31),

за баррель (-0,31), баррель нефти WTI стоит 88,43 доллара США (-0,58).

По данным The Wall Street Journal, на прошлой неделе стоимость американской марки нефти вернулась к уровню, который был зафиксирован примерно за 2 недели до полномасштабного военного нападения россии на Украину.

Цены на нефть упали в цене и зависли на уровне близком к многомесячному минимуму. Главными причинами этого называют страхи по рецессии, которые бьют по перспективам спроса, а новые данные показывают медленнее возобновление импорта нефти в Китай в прошлом месяце. CNBC.

Сценарии развития событий для рынка нефти

Важную роль для мира играет риск рецессии. В частности, речь идет и о рынке нефти. Эксперты обнародовали ряд прогнозов по ценам на нефть с учетом различных вариантов по потенциальной рецессии:

Эксперты из Goldman Sachs говорят о вероятности того, что стоимость нефти Brent может возрасти до 140 долларов за баррель уже этим летом, если рецессия не наступит.

стоимость нефти Brent может возрасти до за баррель уже этим летом, если рецессия не наступит. В то же время Королевский банк Канады ожидает, что черное золото может вырасти в цене вплоть до 150 долларов и даже выше барреля в течение следующих 18 месяцев.

ожидает, что черное золото может вырасти в цене вплоть до и даже выше барреля в течение следующих 18 месяцев. В то время как с условием развития сценария с рецессией, ожидают, что нефть потенциально может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением к 45 долларов в 2023 году.

нефть потенциально может обвалиться вплоть до в этом году с последующим падением к в 2023 году. Это прогноз компании Citigroup, которую, кстати, привлекли к процессу подготовки. продажи авторитетного американского журнала Forbes .

Что такое рецессия Это фаза в экономике, в ходе которой фиксируют общее понижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

США и ОПЕК+

В США добавили, что еще один существенный фактор влияния на динамику цен на нефть – ситуация с русским сырьем. После начала полномасштабного вторжения в Украину страны Европы да еще ряд государств начали процесс изменения формата своего сотрудничества в этом секторе государством-агрессором.

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Официальный Вашингтон считает, что стоимость нефти может взлететь до 140 долларов за баррель, если не удастся установить потолок для цены на сырье из государства-агрессора – россии. В то же время ОПЕК+, которая играет важную роль на рынке, решила увеличить объемы добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день. Это решение они обосновали потенциальным уменьшением спроса уже в ближайшем будущем. Bloomberg, из-за:

рисков рецессии в США,

локдаунов в Китае.

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