Скільки коштують еталонні марки нафти
Марка нафти Brent починає новий тиждень з ціною на рівні 94,27 долара за барель, що на 0,48 долара менше ніж днем раніше. З початку сьогоднішніх торгів нафта подешевшала на 0,68%, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Тоді як вересневі контракти на нафту американської марки WTI на сьогодні торгуються за ціною на рівні 88,52 долара за барель. У порівняні з минулою п'ятницею сировина на 0,52 долара коштує менше. З початку торгової сесії ця марка показує негативну динаміку й втратила 0,55%. Водночас за даними Bloomberg, ціна нафти становить:
- марка Brent торгується на рівні 94,33 долара за барель (– 0,31),
- барель нафти WTI коштує 88,43 долара США (– 0,58).
За даними The Wall Street Journal, минулого тижня вартість американської марки нафти повернулася до рівня, який був зафіксований приблизно за 2 тижні до повномасштабного військового нападу росії на Україну.
Ціни на нафту впали в ціні та зависли на рівні близькому до багатомісячного мінімуму. Головними причинами цього називають страхи щодо рецесії, які б'ють по перспективах щодо попиту, а нові дані показують повільніше відновлення імпорту нафти у Китай минулого місяця, пише CNBC.
Сценарії розвитку подій для ринку нафти
Наразі важливу роль для світу відіграє ризик рецесії. Зокрема, йдеться й про ринок нафти. Експерти оприлюднили низку прогнозів щодо цін на нафту із врахуванням різних варіантів щодо потенційної рецесії:
- Експерти з Goldman Sachs говорять про ймовірність того, що вартість нафти Brent може зрости до 140 доларів за барель вже цього літа, якщо рецесія не настане.
- Водночас Королівський банк Канади очікує, що чорне золото може зрости в ціні аж до 150 доларів і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців.
- Тоді як з умовою розвитку сценарію з рецесією, очікують, що нафта потенційно може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році.
- Це прогноз компанії Citigroup, яку до речі залучили до процесу підготовки продажу авторитетного американського журналу Forbes.
США та ОПЕК+
У США додали, що ще один суттєвий фактор впливу на динаміку цін на нафту – ситуація з російською сировиною. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну країни Європи та ще низка держав почали процес зміни формату своєї співпраці у цьому секторі державою-агресоркою.
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Офіційний Вашингтон вважає, що вартість нафти може злетіти до 140 доларів за барель, якщо не вдасться встановити стелю для ціни на сировину з держави-агресорки – росії. Водночас ОПЕК+, організація яка відіграє важливу роль на ринку, вирішила збільшити обсяги видобування нафти на 100 тисяч барелів на день. Це рішення вони обґрунтували потенційним зменшенням попиту вже у близькому майбутньому, пише Bloomberg, через
- ризики рецесію у США,
- локдауни у Китаї.
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