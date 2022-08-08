Скільки коштують еталонні марки нафти

Марка нафти Brent починає новий тиждень з ціною на рівні 94,27 долара за барель, що на 0,48 долара менше ніж днем раніше. З початку сьогоднішніх торгів нафта подешевшала на 0,68%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Тоді як вересневі контракти на нафту американської марки WTI на сьогодні торгуються за ціною на рівні 88,52 долара за барель. У порівняні з минулою п'ятницею сировина на 0,52 долара коштує менше. З початку торгової сесії ця марка показує негативну динаміку й втратила 0,55%. Водночас за даними Bloomberg, ціна нафти становить:

марка Brent торгується на рівні 94,33 долара за барель (– 0,31),

за барель (– 0,31), барель нафти WTI коштує 88,43 долара США (– 0,58).

За даними The Wall Street Journal, минулого тижня вартість американської марки нафти повернулася до рівня, який був зафіксований приблизно за 2 тижні до повномасштабного військового нападу росії на Україну.

Ціни на нафту впали в ціні та зависли на рівні близькому до багатомісячного мінімуму. Головними причинами цього називають страхи щодо рецесії, які б'ють по перспективах щодо попиту, а нові дані показують повільніше відновлення імпорту нафти у Китай минулого місяця, пише CNBC.

Сценарії розвитку подій для ринку нафти

Наразі важливу роль для світу відіграє ризик рецесії. Зокрема, йдеться й про ринок нафти. Експерти оприлюднили низку прогнозів щодо цін на нафту із врахуванням різних варіантів щодо потенційної рецесії:

Експерти з Goldman Sachs говорять про ймовірність того, що вартість нафти Brent може зрости до 140 доларів за барель вже цього літа, якщо рецесія не настане.

вартість нафти Brent може зрости до за барель вже цього літа, якщо рецесія не настане. Водночас Королівський банк Канади очікує, що чорне золото може зрости в ціні аж до 150 доларів і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців.

очікує, що чорне золото може зрости в ціні аж до і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців. Тоді як з умовою розвитку сценарію з рецесією, очікують, що нафта потенційно може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році.

нафта потенційно може обвалитися аж до цього року з подальшим падінням до у 2023 році. Це прогноз компанії Citigroup, яку до речі залучили до процесу підготовки продажу авторитетного американського журналу Forbes.

Що таке рецесія Це фаза в економіці, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

США та ОПЕК+

У США додали, що ще один суттєвий фактор впливу на динаміку цін на нафту – ситуація з російською сировиною. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну країни Європи та ще низка держав почали процес зміни формату своєї співпраці у цьому секторі державою-агресоркою.

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Офіційний Вашингтон вважає, що вартість нафти може злетіти до 140 доларів за барель, якщо не вдасться встановити стелю для ціни на сировину з держави-агресорки – росії. Водночас ОПЕК+, організація яка відіграє важливу роль на ринку, вирішила збільшити обсяги видобування нафти на 100 тисяч барелів на день. Це рішення вони обґрунтували потенційним зменшенням попиту вже у близькому майбутньому, пише Bloomberg, через

ризики рецесію у США,

локдауни у Китаї.

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