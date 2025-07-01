Мировые цены на золото
В понедельник, 30 июня, спотовое золото подорожало на 0,3%, до 3284,49 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США прибавили 0,4%, достигнув отметки 3295,40 доллара за унцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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По мнению аналитика UBS Джованни Стауново, поддержку золоту оказывает ослабление доллара и давление со стороны президента США Дональда Трампа на Федеральную резервную систему с целью добиться снижения ставок.
В то же время рост цен на золото сдерживается, поскольку после деэскалации ситуации на Ближнем Востоке на фондовые рынки вернулся аппетит к риску.
Цены на золото от НБУ
Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:
- Банковский металл: 4 349,60 гривны за грамм.
- Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 336,55 гривны за грамм.
- Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 306,10 гривны за грамм.
Средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины
Средние тарифы на приемку золотых изделий в ломбардах Украины по пробам:
- 375 проба: 1 743,50 гривны за грамм;
- 500 проба: 2 366 гривен за грамм;
- 583 проба: 2 775,20 гривны за грамм;
- 585 проба: 2780,80 гривны за грамм;
- 750 проба: 3 589,40 гривны за грамм;
- 900 проба: 4 242,50 гривны за грамм;
- 916 проба: 4 321,66 гривны за грамм;
- 999 проба (банковские слитки): 4 800,00 гривен за грамм.