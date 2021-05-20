Именно такую сумму потерял рынок криптовалюты на торгах в среду. Обвал цифровых валют набрал обороты после решения Китая ограничить доступ к "деньгам будущего". В частности, за минувшие сутки трейдеры потеряли более 8 миллиардов долларов.

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Потери рынка криптовалюты

Лидер среди цифровых валют – биткоин – временно упал в цене до 30 тысяч долларов. Турбулентность на рынке не обошла и другие виртуальные валюты. Ethereum, DogeCoin и LiteCoin тоже обновили свои минимальные уровни с марта 2020 года. Например Ethereum упал до самого низкого уровня с января – 1850 долларов. Однако, все могло быть гораздо хуже.

Несмотря на роковые торги в среду, стоимость биткоина выросла более чем на 116% за последние полгода и добавила более 39% с начала 2021 года.

Ситуация, как всегда, изменил Илон Маск. Генеральный директор Tesla сообщил в твиттер, что компания-производитель электромобилей сохраняет биткоин , несмотря на нестабильность рынка. Интересно, что миллиардер сыграл одну из главных ролей в мире виртуальных валют. Речь идет как о падении, так и о начале восстановления крипторинка.

Эхо масштабного криптовалютного коллапса почувствовал на себе и фондовый рынок. Самая большая криптобиржа США Coinbase, которая в апреле впервые провела IPO , сильно ослабила свои позиции. Ценные бумаги компаний, активно использующих криптовалюту или блокчейн, такие как Square и Riot Blockchain, тоже упали в цене.