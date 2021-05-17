Падіння криптовалют

Біткойн впав більш ніж на 9% за добу і коштував 42 284 долари, за даними CoinMarketCap. Востаннє така ціна була 8 лютого. Згодом ціна трохи відкотилася і станом на 9:20 біткойн коштує трохи більш як 45 тисяч доларів.

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Вартість біткойна за останню добу / Графік Libertex

Ethererum впав ще більше – до 3 123 доларів. А Dogecoin впав майже на 7% – до 0,48 долара.

Причини обвалу

У середу, 13 травня, Ілон Маск заявив, що Tesla тимчасово відмовляється від біткойну, оскільки його майнінг шкодить довкіллю.

Згодом, 16 травня, Ілон Маск натякнув, що Tesla, можливо, продала власні біткойни. Нагадаємо, раніше компанія придбала біткойни на суму 1,5 мільярда доларів.

Біткойнери дуже здивуються наступного кварталу, коли дізнаються, що Tesla продала решту свого капіталу у біткойнах. З кількістю ненависті, яку отримує Ілон Маск, я б його не звинувачував,

– написали у твіттер-акаунті @CryptoWhale.

На цей твіт Ілон Маск відповів "Справді". Незрозуміло чи генеральний директор Tesla погоджувався з фактом критики в його бік чи з фактом продажу. Проте інвестори моментального відреагували на це і почали скидувати біткойни.

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