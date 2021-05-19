Всесвіту криптовалюти не звикати до турбулентності, але нові реалії вражають усіх. Симбіоз Ілона Маска та Китаю лише підтримав негативну тенденцію для біткойна.

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Фактори впливу

Головний удар отримав біткойн, який почав стрімко падати в ціні. За даними CoinMarketCap, вартість біткойну коливається на рівні 35 тисяч доларів. На сьогоднішніх торгах цифрова валюта максимально падала в ціні до 30 681 долара. Останнього разу криптовалюта встановлювала подібний антирекорд аж у лютому.

Біткойн втрачає позиції на ринку / Інфографіка CoinMarketCap

Останні заяви глави Tesla та SpaceX Ілона Маска суттєво послабили позиції біткойна. Спочатку мільярдер повідомив, що виробник електромобілів припинить приймати платежі у біткойнах. Головна причина – майнінг біткойна шкодить довкіллю. Далі – більше. Після одного з твітів Маска, інвестори помилкова вирішили, що Tesla продала усю криптовалюту. Пізніше, генеральний директор компанії спростував цю інформацію.

Ще один удар біткойн отримав від Китаю , який має дуже сувору позицію щодо "грошей майбутнього". 18 травня кілька китайських банків та платіжних систем "порадили" фінансовим установам не пов'язувати свою діяльність з цифровою валютою. Ця заява має відношення і до обміну класичних грошей (долар, євро, юань, гривню) на віртуальну валюту. У Піднебесній додали, що різкі коливання цін на криптовалюту становлять серйозну загрозу безпеці активів та порушують "нормальний економічний та фінансовий порядок" .

Китай протягом певного періоду тиснув на криптопростір. Інші країни можуть послідувати цьому прикладу, оскільки центральні банки роблять кроки в напрямку своїх власних цифрових валют,

– зауважив Ніл Уілсон з Markets.com.

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