Найпопулярніша криптовалюта у світі обвалилася нижче 31 тисячі доларів. Біткойн опустився нижче 40 тисяч доларів вперше з лютого.

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Плани Ілона Маска щодо біткойна

Як завжди засновник Tesla Ілон Маск відреагував на обвал біткойна через твіттер. У новому пості він вставив два емодзі – "алмаз" і "руки". На слензі прихильників цифрової валюти це означає, що Tesla не буде продавати свій портфель біткойнів попри нестабільну ситуацію.

Ринок відреагував майже миттєво. CoinDesk інформує, що вартість біткойна зросла до 38 тисяч доларів.

Вартість біткойна почала зростати / Інфографіка CoinDesk

Курс біткойна: ключові новини

Обвал криптовалюти почався після того, як Tesla повідомила, що припиняє приймати платежі у біткойнах.

Віртуальна валюта за місяць обвалилася на 39%. Це сталося на фоні симбіозу дій Китаю та Ілона Маска.

На ситуацію на ринку також вплинула і неправильна інтерпретація твіта Маска інвесторами.

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