Саме таку суму втратив ринок криптовалюти на торгах у середу. Обвал цифрових валют набрав обертів після рішення Китаю обмежити доступ до "грошей майбутнього". Зокрема, за минулу добу трейдери втратили понад 8 мільярдів доларів.

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Втрати ринку криптовалюти

Лідер серед цифрових валют – біткойн – тимчасово впав в ціні до 30 тисяч доларів. Турбулентність на ринку не оминула й інші віртуальні валюти. Ethereum, DogeCoin та LiteCoin теж оновили свої мінімальні рівні з березня 2020 року. Для прикладу Ethereum впав до найнижчого рівня з січня – 1850 доларів. Однак, все могло бути набагато гірше.

Попри фатальні торги у середу, вартість біткойна зросла більш ніж на 116% за останні пів року і додала понад 39% з початку 2021 року.

Ситуація, як завжди, змінив Ілон Маск. Генеральний директор Tesla повідомив у твіттер, що компанія-виробник електромобілів зберігає біткойн, попри нестабільність ринку. Цікаво, що мільярдер зіграв одну з головних ролей у світі віртуальних валют. Йдеться як про падіння, так і про початок відновлення крипторинку.

Відлуння масштабного криптовалютного колапсу відчув на собі й фондовий ринок. Найбільша криптобіржа США Coinbase, яка у квітні вперше провела IPO, сильно ослабила свої позиції. Цінні папери компаній, які активно використовують криптовалюту або блокчейн, такі як Square і Riot Blockchain, теж впали в ціні.

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