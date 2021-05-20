Очень низкие процентные ставки и всплеск спроса на недвижимость, вызванный пандемией коронавируса, привели к тому, что цены на рынке Швеции достигли самого высокого уровня.

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В Швеции рынок недвижимости приближается к "взрыву"

По данным индекса Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index, HOX Sweden, в апреле стоимость жилья выросла на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый быстрый темп роста цен с 2005 года: начала сбора данных по рынку недвижимости в Швеции. За месяц стоимость жилья добавила 0,9% . Это немного медленнее, чем в марте. Однако, аналитики считают, что незначительный спад – это, скорее всего, отклонения от нормы.

В Швеции рынок недвижимости обновляет рекорды / Инфографика Valueguard

Пока нет четких сигналов о замедлении. Вместо этого мы видим стабильную динамику. На наш взгляд, высокий спрос на жилье, вероятно, приведет к дальнейшему росту цен в краткосрочной перспективе. Вопрос скорее в том, какой будет цена,

– заявила Хелена Борневалл, экономист Handelsbanken.

Riksbank уже давно обеспокоен бумом недвижимости в Швеции. Банк уверяет, что его основная ставка останется на нулевом уровне до 2024 , чтобы помочь экономике справиться с последствиями пандемии. Губернатор Стефан Ингвес отметил, что необходимо пустить в действие ряд различных инструментов для того, чтобы предотвратить перегрев рынка недвижимости. С другой стороны, некоторые игроки считают, что программа количественного смягчения от Riksbank усиливает дисбаланс на рынке, при этом значительная часть покупок была нацелена на покрытие облигации, которые финансируют шведские ипотечные кредиты.

По состоянию на четверг, 20 мая, цены на дома на одну семью пошли вверх на 23% по сравнению с 2020 годом. Это рекордный показатель . Стоимость квартир выросла на 12,3% . Мощный прирост каждого месяца – это результат развития небольших городов в Швеции. Интересно Переговоры Ирана и США по ядерной программе привели к падению цен на нефть

Реакция власти

Руководительница министерства финансов Швеции Магдалена Андерссон заверила, что ведомство пристально следит за развитием ценовой политики на рынке и добавила, что правительство изучает возможность увеличения предложения жилья. Ключевой инструмент – новые инвестиции .

Мы считаем, что желание иметь больше жилого пространства через частую работу из дома, в том числе в постпандемическом мире, сохранится,

– прокомментировала ситуацию экономист Swedbank Мария Валлин Фредгольма.