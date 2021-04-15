Публічне розміщення активів Coinbase на біржі справило ефект вибуху бомби. Цей день наблизив остаточне визнання цифрових валют на ринку. Хто стоїть за успіхом платформи та скільки тепер коштують її акції – читайте далі.

Лістинг компанії (допуск цінних паперів до торгів на біржі) виявився максимально вдалим. Під час торгів вартість Coinbase майже досягнула позначки в 100 мільярдів доларів. Акції платформи з'явилися на біржі Nasdaq.

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Шалений успіх

Ціна акцій Coinbase відразу після виходу на біржу зросла до 430 доларів, проте торги закінчилися на позначці в 328 доларів за акцію. Наразі капіталізація платформи для майнінгу криптовалют становить майже 86 мільярдів доларів США. Поява цінних паперів Coinbase на традиційній біржі – це важливий крок до визнання криптовалют у середовищі інвесторів, які "поважають класику".

На фоні новин про вихід компанії на біржу вартість біткойна оновила свій історичний максимум та сягнула позначки у 63 тисячі доларів. Загалом у 2020 році ціна біткойна зросла аж на 300%. І схоже, що у 2021 році ця тенденція лише набиратиме обертів. Підтвердженням цього можна вважати заяви таких гігантів, як Tesla, Mastercard та BlackRock, що вони мають намір використовувати цифрову валюту.

Платформу Coinbase вже використовують 56 мільйонів осіб зі 100 країн світу. Наприкінці березня компанія керувала активами на суму 223 мільярди доларів.

Coinbase вийшла на біржу / Інфографіка TradingView

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