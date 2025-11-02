Что планируют в ОПЕК+ по нефти?

Это происходит на фоне прогнозов избытка предложения в следующем году, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

С апреля ОПЕК+ повысила свои целевые объемы добычи более чем на 2,7 миллиона баррелей в сутки – примерно на 2,5% мировых поставок. Однако в октябре и ноябре замедлила темпы роста до 137 тысяч баррелей в сутки из-за прогнозов возможного перенасыщения рынка.

Новые западные санкции против России, которая является членом OPEC+, усложняют переговоры, поскольку Москва может столкнуться с трудностями в дальнейшем наращивании добычи,

– отмечают в Reuters.

Восемь членов ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Кувейт, Оман, Казахстан и Алжир – планируют в воскресенье договориться о повышении декабрьских целевых показателей добычи еще на 137 тысяч баррелей в сутки. Один из источников отметил, что также рассматривается вариант паузы в повышении добычи.

Цены на нефть упали до пятимесячного минимума – около 60 долларов за баррель – 20 октября, из-за опасений накопления избытка. Но с тех пор восстановились до примерно 65 долларов на фоне санкций против России и оптимизма относительно торговых переговоров.

Аналитик Helima Croft с RBC отметила в своем отчете на этой неделе, что Саудовская Аравия и ее партнеры по ОПЕК+ не будут повышать добычу существенно, пока не появятся четкие признаки дефицита поставок. Крофт ожидает, что группа увеличит целевой показатель на 137 тысяч баррелей в сутки. Такого же повышения прогнозируют Rystad, Commerzbank и SEB.

Обратите внимание! Заседание в воскресенье запланировано на 14:00 по Гринвичу (16:00 по киевскому времени).

Напомним, что в частности цены на российскую нефть летят вниз. Об этом пишет Bloomberg.

Например, спотовая стоимость ESPO – нефти, экспортируемой с дальнего востока – недавно была предложена на 50 центов дешевле, по сравнению с ценой эталонной нефти.

Заметьте! Стоимость нефти начала снижаться после того, как китайские НПЗ из-за западных санкций были вынуждены отменить некоторые закупки.

Что происходит с ценами на нефть?